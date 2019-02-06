Son Dakika Haberleri: Hamza Yerlikaya Üniversitelilerle Buluştu

Hamza Yerlikaya Üniversitelilerle Buluştu

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, "İdealleriniz, hedefleriniz olsun, mücadele edecek azminiz olsun. Hedefsiz asla olmaz. Gençlik de kaldığı gibi kalmıyor.

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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, "İdealleriniz, hedefleriniz olsun, mücadele edecek azminiz olsun. Hedefsiz asla olmaz. Gençlik de kaldığı gibi kalmıyor." dedi.

Bir dizi ziyarette bulunmak üzere kente gelen Yerlikaya, Sakarya Olimpik Yüzme Havuzu'nda incelemelerde bulundu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çelikel'den bilgi aldı.

Down sendromlu milli yüzücü Fatma Çağla Demir ile de görüşen Yerlikaya, "Çağla'nın Cumhurbaşkanımıza yaptığı çağrı üzerine buraya geldik, Çağla'yı dinledik, taleplerini aldık, Ankara'ya götüreceğiz." diye konuştu.

Demir de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisini kollarını açarak ifade etti.

Daha sonra Valisi Ahmet Hamdi Nayir'i makamında ziyaret eden Yerlikaya, kentteki projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

"Mücadele edecek azminiz olsun"

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde de öğrencilerin dersine giren Yerlikaya, sporun birleştirici gücü olduğunu söyledi.

Öğrencilere yeteneklerini geliştirme tavsiyesinde bulunan Yerlikaya, başladıkları her işe inanmaları gerektiğini kaydetti.

Yerlikaya, inanılmayan işin başarılamayacağına dikkati çekerek, "İdealleriniz, hedefleriniz olsun, mücadele edecek azminiz olsun. Hedefsiz asla olmaz. Gençlik de kaldığı gibi kalmıyor." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:35 Kaynak: AA

Ankara, Sakarya, Hamza Yerlikaya, Spor
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