Hamza yerlikaya: yasa dışı bahisin yapılmaması için elimizden gelen ne varsa seferber...
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açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 10:40 Kaynak: DHA
açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, "Yasa dışı bahisin yapılmaması için elimizden gelen ne varsa seferber edeceğiz" dedi. Spor
Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya
, yasa dışı bahisle ilgili olarak şunları söyledi;
"Yasa dışı bahisle mücadele içindeyiz. İçişleri Bakanlığımız ve Spor Toto Teşkilatımız bununla ilgili ciddi mücadele veriyor. Biz de yasa dışı bahisin yapılmaması için elimizden gelen ne varsa devletimizin imkanlarını seferber ediyoruz. Bu sosyal medya denen ağın engellenmesi kolay mı? Zor. Ama artık teknoloji de gelişti, devletimizin emniyet güçleri bu konuda taviz vermeden yola devam ediyor. Şu anda durum iyi, inşallah daha iyi olacak" diye konuştu.
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Hamza Yerlikaya'nın açıklamaları
- Ankara
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