Son Dakika Haberleri: Hamza'yı Avm'de Terk Eden Annesine 3 Yıl Hapsi İstemi

Hamza'yı Avm'de Terk Eden Annesine 3 Yıl Hapsi İstemi

1 saat önce

BURSA'da 4 yaşındaki oğlu Hamza'yı alışveriş merkezinin oyun parkında cebine not bırakarak terk eden Gamze Nur E.(31), hakkında 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlal' ve 'terk etme' suçlarından toplam 3 yıl hapis cezası istemi ile Bursa Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Hamza'yı Avm'de Terk Eden Annesine 3 Yıl Hapsi İstemi, System.String[]
BURSA'da 4 yaşındaki oğlu Hamza'yı alışveriş merkezinin oyun parkında cebine not bırakarak terk eden Gamze Nur E.(31), hakkında 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlal' ve 'terk etme' suçlarından toplam 3 yıl hapis cezası istemi ile Bursa Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde yaşayan Gamze Nur E., 4 Ocak günü, oğlu Hamza'yı bir alışveriş merkezinin oyun parkına getirdi. Bir süre sonra da cebine 'Çok zor durumdayım, çocuğuma bakacak durumum yok. Tek çarem buydu. Bir başıma bu kadar yapabildim' yazılı not bırakıp, oyun alanında terk etti. Yalnız çocuğu fark eden görevlilerin ihbarı üzerine gelen polisler, çocuğun cebindeki notu buldu. Çocuğu teslim alan polisler, kimliğini belirledikleri anne Gamze Nur E.'y gözaltına aldı. Polisteki ifadesinde çok zor durumda olduğunu ve geçinemediği için oğlunu terk ettiğini söyleyen anne, sevk edildiği adliyede, savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Hamza ise Sırameşeler Çocuk Evleri Yurdu'na yerleştirildi. Gamze Nur E. hakkında Cumhuriyet Savcısı Ayşegül Ayan Büyükçetinkaya tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı. İddianamede, şüpheli annenin yaklaşık 8,9 ay önce babası cezaevinde olan oğlunu yurda teslim edip, geri aldığı, bakamayacağını düşünerek yeniden yurda vermek istediği ancak sürecin uzun olacağı düşüncesiyle, çaresizlik içinde terk etme eylemini gerçekleştirdiği anlatıldı. Cebine kendi el yazısıyla yazdığı notu bırakan annenin oğlunun yurda verileceğini bildiği ifade edilen iddianamede pişman olduğunu söylediği sözleri de kaydedildi.

3 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

"Çok zor durumdayım, kimsem yok, ona bakamıyorum, tek çarem buydu. Bir başıma yapabildim. Kendime bakamıyorum. Onu da perişan etmek istemiyorum. Nasıl insan bu demeyin. Allah kimseyi çaresiz bırakmasın, İyiliği için mecburdum, Allah onu korusun. Hayat gülerse bir gün bende çocuğuma kavuşurum" notulu yazında yer aldığı iddianamede anne hakkında, 'Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlal' ve 'Terk etme' suçlarından toplam 3 yıla kadar hapis cezası istendi. Anne Gamze Nur E., önümüzdeki ay hakim karşısına çıkacak. - Bursa
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:13 Kaynak: DHA
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