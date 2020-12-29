Hamzabeyli'de 505 oto yedek parçası ve 109 litre içki ele geçirildi - Son Dakika

Hamzabeyli'de 505 oto yedek parçası ve 109 litre içki ele geçirildi
29.12.2020 15:56
EDİRNE'de, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonlarda gümrük kaçağı 505 oto yedek parçası ve 109 litre içki ele geçirildi.
EDİRNE'de, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonlarda gümrük kaçağı 505 oto yedek parçası ve 109 litre içki ele geçirildi.
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nce yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, gümrük kaçağı 505 oto yedek parçası ve 109 litre içki ele geçirildiği bildirildi.
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