HAMZABEYLİ SINIR KAPISI'NDA 10 KİLOMETRE TIR KUYRUĞU - Son Dakika

TÜRKİYE'den aldıkları ihraç ürünlerini Avrupa'ya götürmek için Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gelen TIR sürücüleri, 10 kilometre kuyruk oluşturdu. Özellikle son dönemde ihracat artışı kaynaklı yoğunluğa, Bulgaristan'ın cevap veremediğini ve kuyruklar oluştuğunu belirten sürücüler, Türkiye tarafında ise ihtiyaçlarını daha rahat giderebilmeleri için yeni TIR parkı yapılması istediklerini söyledi.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden aldıkları ihraç ürünleri Avrupa ülkelerine götüren TIR'lar, Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu. Hamzabeyli'de TIR kuyruğu 10 kilometreyi bulurken, bazı sürücüler 24 saatten bu yana sırada beklediklerini anlattı. Sürücüler, Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesinden kaynaklı kuyrukların uzadığını ifade ederken, ihtiyaçlarını giderebilecekleri yeni TIR parkının yapılması ve peronların artırılması gerektiğini dile getirdi.

'PERONLAR ARTIRILMALI' TIR sürücüsü Ali Ünlü, bir gece öncesinden kuyruğa girdiğini belirterek, Bu durum neden kaynaklanıyor Türkiye'ye sorarsanız Bulgaristan çalışmıyor diyor, Bulgaristan'a sorarsanız Türkiye çalışmıyor diyor. Bunun yanına mesai değişimlerini çok bekliyoruz. Çay saati oluyor bekliyoruz, öğle yemeği oluyor bekliyoruz, sabah mesai değişimi oluyor bekliyoruz. Bunun yanında saat farkı var Bulgaristan ile Türkiye arasında. Türkiye'de mesai başladığı zaman bu kez Bulgaristan molaya giriyor. Malum dövizin yükselmesiyle Türkiye'den bayağı bir ihracat başladı. Bu da ülkemiz için güzel ama bu kadar yoğun trafikte kapılarımız yetersiz kalıyor. Tuvalet ihtiyaçlarımızı giderebileceğimiz, güvenli istirahat yapabileceğimiz yerler istiyoruz. Bunun yanında peronların ve personel sayısının arttırılmasını talep ediyoruz. Zaten bunlar olursa bu kadar kuyruk olmaz dedi. Adapazarı'ndan gelip Avusturya'ya giden Halil Tan da tesislerin azlığı nedeniyle TIR'ın yanında yemek yediklerini söyledi. Tan, Mecbur beklediğimiz yerde karnımızı doyuruyoruz. Bizim restoranımız burası. Başka yemek yemeye yer yok. Tesis 5-6 kilometre uzakta, mecbur burada kendin pişir, kendin ye yapıyoruz. Dolapta her şey var, ne istersen. Bunun yanında ihracat çok arttı, aşırı iş var, bundan dolayı mutluyuz diye konuştu.

'TIR PARKI YAPILSIN' Bulgaristan'a çeşitli malzemeler götüren Çetin Yılmaz da, Burada çok bekliyoruz. Görüyorsunuz ne tuvalet var, ne yemek var, hiçbir şey yok. Ben devletimin buraya TIR parkı yapmasını istiyorum. Ben 24 saatten beri buradayım ve daha 5-6 kilometrem var. Buraya güzel bir park yapılsın. Buraya güzel parklar yapılsın, insanlar rahat etsin ifadelerini kullandı.