Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 12 kilo 920 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Olayla ilgili gözaltına alınan E.D, M.G. ve H.K, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan 'dan Türkiye'ye giriş yapan E.D'nin kullandığı IF12PYI plakalı tırda arama yaptı. Tırın çekici kısmında valiz içerisinde 24 şeffaf poşet içerisinde 12 kilo 920 gram esrar ele geçirildi.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Türkiye 'ye giriş yapan bir tırda 12 kilo 920 gram esrar ele geçirildi.

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