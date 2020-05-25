Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 2 kilometre tır kuyruğu - Son Dakika

İhracat yüklerini Avrupa 'ya götürmek için yola çıkan tır sürücüleri, Ramazan Bayramı 'nın ikinci gününde Edirne'de Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yaklaşık 2 kilometre uzun araç kuyruğu oluşturdu.

Edirne 'de, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda, ihracat yüklerini Bulgaristan 'a çıkarmak isteyen tırlar, bayramın ikinci gününde 2 kilometre kuyruk oluşturdu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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