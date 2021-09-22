Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 25 kilometrelik tır kuyruğu oluştu - Son Dakika

İhracat yüklerini teslim edecekleri adreslere götürmek için yola çıkan tırlar, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.

Bulgaristan'ın Lesova Sınır Kapısı'nda alımların yavaş olması ve gümrük personeli yetersizliği nedeniyle, hafta sonu yoğun olması beklenen ihracat hareketliliği nedeniyle Türk tarafında 25 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Taşıdıkları yükleri götürecekleri ülkelerdeki adreslere ulaştırmak isteyen sürücüler, sınır kapısında 25 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Yaklaşık bin tır, Hamzabeyli Sınır Kapısı önünde yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

Yaklaşık olarak 3 gündür 25 kilometrelik kuyrukta sıra beklediğini söyleyen Aytekin Cinpolat, "Yaklaşık olarak 3 gün önce 25 kilometre uzunluğunda kuyruğa girdik. Bu çileyi hep çekiyoruz. Yetkililerden bir çözüm bekliyoruz. Saatle çalışıyoruz zaten, 9 saat araç kullanıyoruz. Saatimiz bittiği zaman yolun ortasında kalıyoruz, güvenliğimiz yok. Sabaha kadar mülteciler arabamıza binecek mi, binmeyecek mi diye uyuyamıyoruz" dedi.

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35 yıldır tır şoförlüğü yapan Cemal Ayyıldız son zamanlarda artan mülteci olaylarından memnun olmadıklarını belirterek sınır kapılarında bir çözüm bulunması gerektiğini ifade etti. Uzun kuyruğa girdiklerini belirten tır şoförü Serdar Yağızatlı kuyruğun yanı sıra mülteci nöbeti tuttuklarını söyledi. Yağızatlı, "16 yıldır tır şoförlüğü yapıyorum. Son zamanlarda artan mülteciler nedeniyle her yerde olabilirler. Geceleri bekliyorlar. Biz burada zor durumdayız" ifadelerini kullandı. - EDİRNE