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Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 51 kilogram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 51 kilogram metamfetamin ele geçirildi

22.02.2022 10:23
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 51 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan bir tırda 51 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan bir tırda 51 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Türkiye'ye giriş yapan A.A'nın kullandığı tır, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin şüphesi ve risk analizleri çerçevesinde X-Ray taraması sokuldu.

Tırda şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine yapılan detaylı aramada, 50 pakete içinde 51 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü A.A. ve olaya karıştığı belirlenen S.A. tutuklandı.

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Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Hamzabeyli Sınır Kapısı, Metamfetamin, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 51 kilogram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 51 kilogram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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