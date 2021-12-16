Üye Girişi
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bitmeyen tır kuyruğu - Son Dakika

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bitmeyen tır kuyruğu

16.12.2021 13:32

İhracat yüklerini teslim edecekleri Avrupa ülkelerindeki adreslere götürmek için yola çıkan tırlar, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda kilometrelerce yoğunluk oluşturdu.

İhracat yüklerini teslim edecekleri Avrupa ülkelerindeki adreslere götürmek için yola çıkan tırlar, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda kilometrelerce yoğunluk oluşturdu. Oluşan kuyruklarla Türkiye'nin ihracatının engellenmeye çalışıldığını ifade eden tır şoförü, Bulgaristan'a girdiklerinde de kuyruğun bitmediğini söyledi.

Bulgaristan'ın Lesova Sınır Kapısı'nda alımların yavaş olması ve gümrük personeli yetersizliği sebebiyle Türk tarafında 25 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Taşıdıkları yükleri götürecekleri Avrupa ülkelerdeki adreslere ulaştırmak isteyen sürücüler, sınır kapısında 25 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Yaklaşık bin tır, Hamzabeyli Sınır Kapısı önünde yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

"Türkiye'nin ihracatını engellemeye çalışıyorlar"

Türkiye'nin ihracatının engellenmeye çalışıldığını ifade eden tır şoförü Mehmet Çiğin, "Dün akşam saat 22.00'da 23 kilometrelik tır kuyruğuna girdik. Artık yarın sabaha geçebiliriz herhalde. Biz sırada beklerken yatıyoruz ama mülteciler çok, getirenler çok. Adam dingilin üstüne biniyor çadırın üstten kesip içeri giriyor. Onlardan dolayı çok sıkıntımız var. Mümkün mertebe Türkiye'nin ihracatını engellemeye çalışıyorlar. Biz Türkiye'den Bulgaristan'a girdiğimizde kuyruk bitmiyor" dedi.

25 kilometrelik bir sırada beklediklerini vurgulayan Onur Kostak ise "Araçlarımızda takograf sistemi olduğu için takografa uygun çalışıyoruz. 25 kilometrelik sırada bekliyoruz. 3 gün, 4 gün, 5 gün kadar uzadığı oluyor. Burada yol boyunca 24, 25 kilometre boyunca mülteci problemi yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

"Bulgaristan ağır çalışıyor"

Sıranın sebebinin Bulgaristan tarafından kaynakladığını ifade eden Mehmet Kosta da, "Ülkenin ihracatı çok bu sebeple yoğunluk oluşuyor. Bulgaristan tarafı ağır çalışıyor bundan dolayı sıralar oluşuyor" dedi.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bitmeyen tır kuyruğu
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bitmeyen tır kuyruğu
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bitmeyen tır kuyruğu
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bitmeyen tır kuyruğu

Hamzabeyli Sınır Kapısı, Bulgaristan, İhracat, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bitmeyen tır kuyruğu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
13:35 Beşiktaş, Portekiz'in en iyi hocasını getiriyor! Sergen Yalçın'ı unutturacağa benzer
13:32 İstanbul'daki yağışlar barajarı ne kadar etkiledi? İşte doluluk oranları
13:08 Gözlerinize inanamayacaksınız! Dilencinin üstünde çıkan para zabıtaları bile şaşırttı!
12:55 Benzine yeni zam geliyor! 50 kuruşun üzerinde zam yolda
12:52 Haluk Levent'ten çağrı! SMA'lı çocuklar için toplanması gereken para 2 katına çıktı
12:43 Dolar 15 TL'yi geçti! Aysun Kayacı Twitter'da TT oldu
12:37 Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek
12:28 Son Dakika: Asgari ücretin açıklanmasına saatler kala Bakan Nebati'den heyecanlandıran sözler
12:13 "Zehir" operasyonunda sahte içkiyi bir iş hanının tuvaletinde satıyorlarmış
12:10 Fenerbahçe, Barcelona altyapısından transfer yaptı!
Beşiktaş, Portekiz'in en iyi hocasını getiriyor! Sergen Yalçın'ı unutturacağa benzer Beşiktaş, Portekiz'in en iyi hocasını getiriyor! Sergen Yalçın'ı unutturacağa benzer         
13:35
Beşiktaş, Portekiz'in en iyi hocasını getiriyor! Sergen Yalçın'ı unutturacak Beşiktaş, Portekiz'in en iyi hocasını getiriyor! Sergen Yalçın'ı unutturacak         
13:15
Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı! Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı!         
12:34
Öldürdüğü kişinin yüzüğünü parmağına takmış Öldürdüğü kişinin yüzüğünü parmağına takmış         
12:10
ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı         
12:05
Dünya diken üstünde! ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı Dünya diken üstünde! ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı         
11:33
Yaşlı adam kamyonet kazasında öldü, olayla ilgili detayı duyanlar bir kez daha üzüldü Yaşlı adam kamyonet kazasında öldü, olayla ilgili detayı duyanlar bir kez daha üzüldü         
11:07
Yaşlı kadının feci sonu! Yabancı uyruklu bakıcısı, tuvalette kanlar içinde yatarken buldu Yaşlı kadının feci sonu! Yabancı uyruklu bakıcısı, tuvalette kanlar içinde yatarken buldu         
10:44
Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı, raflardan tarihi geçmiş ürünler çıktı Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı, raflardan tarihi geçmiş ürünler çıktı         
09:26
2022 asgari ücreti için gözler Külliye'de! Her şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşme belirleyecek 2022 asgari ücreti için gözler Külliye'de! Her şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşme belirleyecek         
08:29
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu         
12:41
ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı         
11:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2021 13:40:35. #1.11#
SON DAKİKA: Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bitmeyen tır kuyruğu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement