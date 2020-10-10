Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tır kuyruğu 23 kilometre - Son Dakika

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tır kuyruğu 23 kilometre

10.10.2020 13:00
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tır kuyruğu 23 kilometre, System.String[]

Edirne'de, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar 23 kilometre kuyruk oluşturdu.

Edirne'de, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar 23 kilometre kuyruk oluşturdu.

İhracat yüklerini teslim edecekleri adreslere götürmek için yola çıkan tırlar, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu.

Bulgaristan'ın Lesova Sınır Kapısı'nda alımların yavaş olması ve gümrük personeli yetersizliği nedeniyle, hafta sonu yoğun olması beklenen ihracat hareketliliği nedeniyle Türk tarafında 23 kilometre büyük araç yoğunluğu oluştu.

Taşıdıkları yükleri götürecekleri ülkelerdeki adreslere ulaştırmak isteyen sürücüler, sınır kapısında 23 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Yaklaşık bin tır, Hamzabeyli Sınır Kapısı önünde yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor. - EDİRNE

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tır kuyruğu 23 kilometre
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tır kuyruğu 23 kilometre

Bulgaristan, Hamzabeyli, Edirne, TIR, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tır kuyruğu 23 kilometre - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

ABD'nin en prestijli dergisinden dikkat çeken ifadeler: Türkiye'nin düşmanları zor günler yaşayacak Dört kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırı "Asgari ücretlinin vay haline" dedirtiyor Nikola Kalinic, Beşiktaş'a transfer olmak için Iphone bile istemiş Kılıçdaroğlu, "Erdoğan para için eğiliyor" sözlerine açıklık getirdi: Öyle bir ruh hali var Sahada kazanan Azerbaycan masada mı kaybetti? Ateşkes metninde Türkiye yok Ankara'da iki tren çarpıştı: 2 ölü Senetlerde yazı mı rakam mı geçerli? Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar Tanesi 600 dolara ithal edilen akıllı omurga vidaları şimdi 1.000 dolara ihraç ediliyor
Korona tedavisi gören Trump, canlı yayında öksürük krizine girdi Korona tedavisi gören Trump, canlı yayında öksürük krizine girdi         
12:34
Ermenistan rahat durmuyor! Ateşkese rağmen roketli saldırı gerçekleştirdiler Ermenistan rahat durmuyor! Ateşkese rağmen roketli saldırı gerçekleştirdiler         
12:21
Dolu yağışları nedeniyle araç brandası satışları patladı Dolu yağışları nedeniyle araç brandası satışları patladı         
11:50
Yargıtay'dan emsal karar: Öğretmene 'Terbiyesiz' diyen veli hapis cezasıyla yargılanacak Yargıtay'dan emsal karar: Öğretmene 'Terbiyesiz' diyen veli hapis cezasıyla yargılanacak         
11:27
Doktorlar dizisinin oyuncuları Yasemin Özilhan ve Yağmur Atacan, yıllar sonra buluştu Doktorlar dizisinin oyuncuları Yasemin Özilhan ve Yağmur Atacan, yıllar sonra buluştu         
10:51
İspanya'daki Survivor'a damga vuran Ivana Icardi, sevgilisiyle öpüşürken çekilen fotoğrafını paylaştı İspanya'daki Survivor'a damga vuran Ivana Icardi, sevgilisiyle öpüşürken çekilen fotoğrafını paylaştı         
10:35
Swinger partisine katılan su tesisatçısı, kendisini diş hekimi olarak tanıtıp çiftleri dolandırmış Swinger partisine katılan su tesisatçısı, kendisini diş hekimi olarak tanıtıp çiftleri dolandırmış         
10:21
Türkiye'de de top koşturan ünlü futbolcu, Azerbaycan ordusuna katıldı Türkiye'de de top koşturan ünlü futbolcu, Azerbaycan ordusuna katıldı         
09:16
Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu         
08:33
Zümrüdüanka dizisinin oyuncusu Hatice Aslan'dan cesur pozlar! Genç kızlara taş çıkarttı Zümrüdüanka dizisinin oyuncusu Hatice Aslan'dan cesur pozlar! Genç kızlara taş çıkarttı         
22:38
Acun Ilıcalı, telif davasını kaybetti! 'Arnavut Kaldırımı' şarkısına tazminat ödeyecek Acun Ilıcalı, telif davasını kaybetti! 'Arnavut Kaldırımı' şarkısına tazminat ödeyecek         
21:19
Moskova'da görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı: Dünya Dağlık Karabağ'ı tanımalı Moskova'da görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı: Dünya Dağlık Karabağ'ı tanımalı         
20:19
Sadakatsiz'de kriz çıkaran yatak sahnesi! Seyirciler ikiye bölündü Sadakatsiz'de kriz çıkaran yatak sahnesi! Seyirciler ikiye bölündü         
20:06
Kara para akladığı gerekçesiyle SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konuldu Kara para akladığı gerekçesiyle SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konuldu         
19:22
İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı         
17:20
İngiliz tekstil devi iflasın eşiğinde! 24 bin kişi işsiz kalabilir İngiliz tekstil devi iflasın eşiğinde! 24 bin kişi işsiz kalabilir         
16:51
Anne kedinin yavrusunu kurtardığı görüntü yürekleri ısıttı Anne kedinin yavrusunu kurtardığı görüntü yürekleri ısıttı         
16:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2020 13:09:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tır kuyruğu 23 kilometre - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei