Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tır kuyruğu 23 kilometre

Edirne'de, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar 23 kilometre kuyruk oluşturdu.

Edirne'de, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar 23 kilometre kuyruk oluşturdu. İhracat yüklerini teslim edecekleri adreslere götürmek için yola çıkan tırlar, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu. Bulgaristan'ın Lesova Sınır Kapısı'nda alımların yavaş olması ve gümrük personeli yetersizliği nedeniyle, hafta sonu yoğun olması beklenen ihracat hareketliliği nedeniyle Türk tarafında 23 kilometre büyük araç yoğunluğu oluştu. Taşıdıkları yükleri götürecekleri ülkelerdeki adreslere ulaştırmak isteyen sürücüler, sınır kapısında 23 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Yaklaşık bin tır, Hamzabeyli Sınır Kapısı önünde yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor. - EDİRNE

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