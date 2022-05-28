Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda TIR kuyruğu, 39 kilometreye ulaştı - Son Dakika
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Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda TIR kuyruğu, 39 kilometreye ulaştı

28.05.2022 16:35
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda TIR kuyruğu, 39 kilometreye ulaştı

EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan çıkış yapmak için bekleyen şoförlerin ihraç yüklü TIR'larının oluşturduğu kuyruk, 39 kilometreyi buldu.

EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan çıkış yapmak için bekleyen şoförlerin ihraç yüklü TIR'larının oluşturduğu kuyruk, 39 kilometreyi buldu. Kapıkule Sınır Kapısı'nda ise 3 bin 500'den fazla TIR, çıkış için bekletiliyor.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden yükledikleri ihraç yüklerini Avrupa'nın farklı ülkelerine götürmek için yola çıkan TIR sürücüleri, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda kuyruk, Kapıkule Sınır Kapısı'nda ise yoğunluk oluşturdu. Sınır kapılarındaki yoğunluğun, Bulgaristan'a girecek gıda ürünlerinin analizini yapan şirkete yönelik yolsuzluk operasyonundan kaynaklandığı öne sürüldü. Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kuyruğun, Türkiye'nin artan ihracatıyla oluşan yoğunluğa Bulgaristan tarafının karşılık vermemesi nedeniyle her geçen saat uzaması nedeniyle oluştuğunu söyledi. Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda TIR kuyruğu bugün 39 kilometreyi buldu. Kapıkule Sınır Kapısı'nda ise TIR parklarında ise 3 bin 500'den fazla TIR, çıkış için bekletiliyor. Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda kuyruktaki sürücülerin bazıları 4 gündür, Kapıkule'de ise 5 gündür bekleyişlerini sürdürüyor. Hamzabeyli'deki TIR kuyruğu, ilk kez Edirne girişine kadar uzadı.

'İLK DEFA BU KADAR UZUN KUYRUK GÖRDÜM'Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda kuyrukta sıranın kendisine gelmesini bekleyen Göksel Ertürk, 21 yıldır TIR şoförlüğü yaptığını ve ilk defa böyle uzun kuyruk gördüğünü söyledi. Kuyruğa 39 kilometreden girdiğini belirten Ertürk, " Bursa'da yüklediğim ihraç yükünü Romanya'ya götürmek için bekliyorum. Ben 21 yıldır TIR şoförlüğü yapıyorum, ilk defa bu kadar uzun bir kuyruk gördüm. Sebebini öğrenemedik ama bizim tahminlerimize göre Bulgaristan tarafının çalışmadığı söyleniyor. Dün akşam 6 kilometre gelmişim ve 32 kilometre kaldı. Yaklaşık 15 saate 6 kilometre gelebilmişim. Çarşamba günü Bursa'dan yola çıkan arkadaşım şu an yeni Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda TIR parkına giriş yapmış. O da bekliyor bizde bekliyoruz. Onun avantajlı tarafı ihtiyaçlarını gidereceği tesisler var, bizim yok" dedi.'MALI TESLİM EDEMEDİĞİMİZ İÇİN CEZA ÖDEYECEĞİZ'Romanya'ya ihraç yükü taşıyan ve 2 gündür çıkış için sıra bekleyen Fikret Yaka ise "Burada 2 gündür, Bulgaristan'ın yavaş çalışmasından dolayı bekliyoruz. Bulgaristan, araç almıyormuş. Bizim bozulacak ürünümüz yok ama bozulacak ürün taşıyan arkadaşlarımız var, gıda yükü taşıyan. Bu sıcaklara dayanamayacak ürünler. Onlar artık bozulacak. Bizim firmalarla anlaşmamız var, 1 haftada malı teslim için tabi bu şartlarda teslim edemeyeceğiz. Malı teslim edemediğimiz için tabi oluşan cezaları da biz ödeyeceğiz. Bu işi yapmanın da bir anlamı kalmıyor" diye konuştu.

Öte yandan Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, sınır kapılarındaki TIR kuyruğu nedeniyle yaşanan sorunları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı, sürücüleri dinledi.


Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda TIR kuyruğu, 39 kilometreye ulaştı
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda TIR kuyruğu, 39 kilometreye ulaştı
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda TIR kuyruğu, 39 kilometreye ulaştı
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda TIR kuyruğu, 39 kilometreye ulaştı
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda TIR kuyruğu, 39 kilometreye ulaştı
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda TIR kuyruğu, 39 kilometreye ulaştı
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda TIR kuyruğu, 39 kilometreye ulaştı
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda TIR kuyruğu, 39 kilometreye ulaştı
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda TIR kuyruğu, 39 kilometreye ulaştı
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda TIR kuyruğu, 39 kilometreye ulaştı
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda TIR kuyruğu, 39 kilometreye ulaştı
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda TIR kuyruğu, 39 kilometreye ulaştı
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda TIR kuyruğu, 39 kilometreye ulaştı
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda TIR kuyruğu, 39 kilometreye ulaştı
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda TIR kuyruğu, 39 kilometreye ulaştı
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda TIR kuyruğu, 39 kilometreye ulaştı - Son Dakika


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