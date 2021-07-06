Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tırda uyuşturucu bulunmasıyla ilgili 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Aramada 2 kilo 414 gram esrar ele geçirildi. Tır sürücüsü F.Ü. ile olayla ilgisi bulunan M.G. ve Ü.S. gözaltına alındı.

Burada yapılan taramada, tırlardan birinde şüpheli yoğunluğa rastlandı. Arama hangarına alınan tır, detaylı olarak kontrol edildi.

Alınan bilgiye göre, yurt dışına çıkmak için sınır kapısına gelen F.Ü'nün kullandığı tır, şüphe üzerine x-ray tarama cihazına sevk edildi.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bir tırda yapılan aramada 2 kilo 414 gram esrar ele geçirildi.

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