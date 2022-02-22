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Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndaki tır parkının kapasitesi iki katına çıkacak - Son Dakika

Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndaki tır parkının kapasitesi iki katına çıkacak

22.02.2022 10:00
Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndaki tır parkının kapasitesi iki katına çıkacak

Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bulunan tır parkının genişletilmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bulunan tır parkının genişletilmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Gümrükten geçiş için bekleyen tır sürücülerine daha konforlu bir alan sunulmasını sağlayacak çalışmalar kapsamında gümrük sahası içindeki tır parkı 85 bin metrekare genişletilecek. Böylece 330 tır kapasiteli park, 700 tır kapasitesine ulaşacak.

Lalapaşa Kaymakamı Muhammet Çiftçi, genişletme çalışmalarını yerinde inceledi. Yetkililerden bilgi alan Çiftçi, çalışanlara kolaylık diledi.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndaki tır parkının kapasitesi iki katına çıkacak
Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndaki tır parkının kapasitesi iki katına çıkacak

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Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndaki tır parkının kapasitesi iki katına çıkacak Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndaki tır parkının kapasitesi iki katına çıkacak

Hamzabeyli Sınır Kapısı, Bulgaristan, Çiftçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndaki tır parkının kapasitesi iki katına çıkacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndaki tır parkının kapasitesi iki katına çıkacak - Son Dakika
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