Son Dakika Haberleri: Hamzaçebi, CHP Genel Sekterliği Görevini Bıraktı

Hamzaçebi, CHP Genel Sekterliği Görevini Bıraktı

1 saat önce

CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Hamzaçebi, CHP Genel Sekterliği Görevini Bıraktı, System.String[]
CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Hamzaçebi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Sekreterliği görevinden ayrıldığını belirterek, "12 Şubat 2018 tarihinden bu yana onurla yürüttüğüm CHP Genel Sekreterliği görevinden ayrılmış bulunuyorum. Bundan sonraki süreçte de CHP olarak Türkiye'yi aydınlık bir geleceğe taşıma mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." ifadesine yer verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:38 Kaynak: AA

Twitter, Mehmet Akif Hamzaçebi, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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