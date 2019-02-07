Hamzaçebi, CHP Genel Sekterliği Görevini Bıraktı
1 saat önce
CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, görevinden ayrıldığını açıkladı.
CHP
Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi
, görevinden ayrıldığını açıkladı.
Hamzaçebi, Twitter
hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Sekreterliği görevinden ayrıldığını belirterek, "12 Şubat 2018 tarihinden bu yana onurla yürüttüğüm CHP Genel Sekreterliği görevinden ayrılmış bulunuyorum. Bundan sonraki süreçte de CHP olarak Türkiye
'yi aydınlık bir geleceğe taşıma mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." ifadesine yer verdi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:38 Kaynak: AA
CHP'nin İlk ve Tek Başörtülü Adayı, 19 Yaşındaki Hilal Ülkü Türedi Oldu
Mehmet Akif Hamzaçebi, CHP Genel Sekreterliği Görevinden İstifa Etti
İYİ Parti: HDP'nin Açıklaması Son Derece Faydalı Oldu
Sinirlerine Hakim Olamayan Öğretmen, Kız Öğrencisine Şiddet Uyguladı