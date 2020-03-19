Son Dakika › Güncel › Hamzaçebi: 'Sağlık personeli olağanüstü şartlarda fedakarane çalışıyor onların bu fedakarlıklarının... - Son Dakika
Hamzaçebi: "Sağlık personeli olağanüstü şartlarda fedakarane çalışıyor onların bu fedakarlıklarının...
6 saat önce
CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi'nin konuşması ANKARA - CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, basın toplantısı düzenledi.
CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi'nin konuşması
ANKARA - CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, basın toplantısı düzenledi. (3)
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:10 Kaynak: AA
Son Dakika Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları Türkiye'nin her yerinde alkışlandı Son Dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem oldu İzmir'de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı! 45 aile karantinaya alındı Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı Çin'i geçti