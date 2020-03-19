Hamzaçebi: "Sağlık personeli olağanüstü şartlarda fedakarane çalışıyor onların bu fedakarlıklarının... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hamzaçebi: 'Sağlık personeli olağanüstü şartlarda fedakarane çalışıyor onların bu fedakarlıklarının... - Son Dakika

Hamzaçebi: "Sağlık personeli olağanüstü şartlarda fedakarane çalışıyor onların bu fedakarlıklarının...

6 saat önce

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi'nin konuşması ANKARA - CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, basın toplantısı düzenledi.

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi'nin konuşması

ANKARA - CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, basın toplantısı düzenledi. (3)

Hamzaçebi: Sağlık personeli olağanüstü şartlarda fedakarane çalışıyor onların bu fedakarlıklarının...

Cumhuriyet Halk Partisi, Mehmet Akif Hamzaçebi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:10 Kaynak: AA

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