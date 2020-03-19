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Hamzaçebi: "Sicil affına şiddetle ihtiyaç vardır"
6 saat önce
CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi'nin konuşması ANKARA - CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, basın toplantısı düzenledi.
CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi'nin konuşması
ANKARA - CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, basın toplantısı düzenledi. (4)
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:57 Kaynak: AA
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