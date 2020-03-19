Hamzaçebi: "Sicil affına şiddetle ihtiyaç vardır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hamzaçebi: 'Sicil affına şiddetle ihtiyaç vardır' - Son Dakika

Hamzaçebi: "Sicil affına şiddetle ihtiyaç vardır"

6 saat önce

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi'nin konuşması ANKARA - CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, basın toplantısı düzenledi.

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi'nin konuşması

ANKARA - CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, basın toplantısı düzenledi. (4)

Hamzaçebi: Sicil affına şiddetle ihtiyaç vardır

Cumhuriyet Halk Partisi, Mehmet Akif Hamzaçebi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:57 Kaynak: AA

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