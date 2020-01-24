Hamzadere Barajı 335 bin 640 dekar araziyi sulu tarıma kavuşturacak - Son Dakika

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Edirne'deki Hamzadere Barajı'nın 335 bin 640 dekar araziyi sulu tarıma kavuşturacağını bildirdi.

DSİ'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Aydın, Edirne'de 17 yılda 6 baraj ve 34 göletin hizmete sunulduğunu belirtti.

Bölgedeki Hamzadere Barajı ile 335 bin 640 dekar arazinin sulu tarıma kavuşturulacağını aktaran Aydın, "Hizmete alınan diğer önemli barajlardan biri de Çakmak Barajı'dır. 2015'te hizmete aldığımız bu barajlarla sulamaya büyük katkı sağlanacak ve 522 bin dekar arazi sulanacaktır. Su kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirmeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu. .

Aydın, yeni baraj ve gölet inşaatlarının da devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Edirne'nin bereketli topraklarına bereket katmak için 49 çok önemli sulama tesisi inşa ettik. Son 17 yılda inşa ettiğimiz sulama tesisleriyle 455 bin 990 dekar araziyi sulamaya açtık ve çiftçilerimize yıllık 263 milyon lira ilave zirai gelir sağladık. Edirne'mizin en önemli ve büyük sulamalarından olan ve 273 bin 350 dekar sulama alanına sahip Hamzadere Barajı sulamasının inşaatına 2013 yılında başladık ve yüzde 75 mertebesinde gerçekleşme sağladık. Şu ana kadar 116 bin 570 dekar tarım alanı sulamaya hazır hale getirilmiştir. Trakya'nın GAP'ı olarak bilinen ve 164 bin 530 dekar sulama alanına sahip Çakmak Barajı Sulaması inşaatında bugüne kadar yüzde 8'lik gerçekleşme sağlanmıştır. İnşaat çalışmaları devam eden 13 sulama tesisi projesi ile 366 bin 940 dekar mümbit arazi daha sulamaya açılacak."

Edirne'de içme suyu sorununun çözüldüğünü, atık su arıtma ve taşkın koruma tesisleri ile Kanal Edirne Projesi'nin tamamlandığını bildiren Aydın, "Bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.