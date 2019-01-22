Son Dakika Haberleri: Hamzadere Barajı'nda Kaybolan Kişinin Cesedi Bulundu

Hamzadere Barajı'nda Kaybolan Kişinin Cesedi Bulundu

52 dakika önce

Edirne'deki Hamzadere Barajı'nda kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı.

Hamzadere Barajı'nda Kaybolan Kişinin Cesedi Bulundu, System.String[]
Edirne'deki Hamzadere Barajı'nda kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, balık tutmak için kayıkla dün baraj gölüne açılan ve kayığın su alması sonucu gözden kaybolan Esat Akbaş'ı (71) arama çalışmalarına bugün de devam edildi.

Edirne Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi su altı ekibi, detaylı arama sonucunda Akbaş'ın cesedine ulaştı. Cesedin kıyıya çıkarılması sırasında Akbaş'ın yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Akbaş'ın naaşı, incelemelerin arından İpsala Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İpsala ilçesinde Esat Akbaş (71) ve Nevzat Güneş, balık tutmak için dün kayıkla baraj gölüne açılmış, kayığın su alması sonucu Akbaş gözden kaybolmuş, Güneş ise yüzerek kıyıya çıkmıştı. Ekiplerce Akbaş'ı bulmak için çalışma başlatılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 07:17 Kaynak: AA

Edirne, Güncel
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