Hamzadere'den gelen sazanlar ilgi odağı oldu

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde Hamzadere Sulama Bölgesinde gelen sazan balıkları, vatandaşın ilgisini çekiyor. Şehir içinde balıkçı tezgahlarda boy gösteren 7 kiloluk sazanları yakalayıp satan balıkçılar, büyük boylara ulaşan sazanlar için "yasaklara uyduk, balıklar büyüdü" diyerek av yasaklarına uymanın önemine dikkat çekti.

Keşan sokaklarında açılan tezgahlarda bir süredir satışa sunulan büyük boy sazan balıkları vatandaşın ilgisini çekiyor. Vatandaşların meraklı bakışları altında satışları yapılan derya kuzuları da sevenlerini bekliyor.

Sazan balığının tadını bilenlerin tezgahları boş bırakmadığını anlatan balıkçılar "Balıklarımız, Hamzadere'den, Paşaköy'den, Yeni Karpuzlu'dan geliyor. Baraj boylarında, göl boylarında oturan sazanın kıymetini bilir. Eti lezizdir. Şu anda da henüz palamut yok, vatandaş da bizden sazan balığını talep ediyor. Burada şu an 2.5 kilodan 7 kiloya kadar balık var, 10 liradan satışını yapıyoruz" dedi.

Tezgahlarda büyük boy balıkları gören vatandaşların, balıkların boyutları karşısında şaşırdıklarını belirten balıkçılar, "Vatandaşlar nasıl büyümüş bunlar diyerek geliyorlar. Balıkçılarımız yasaklara uydu, avlanmak için gerekli zamanı sabırla bekledi. Şimdi de gördüğünüz gibi böyle iri ve güzel balıklar geldi" diyerek yasaklara uymanın önemine değindi.

İri sazanları satın alıp evlerine götürmek için sıraya giren vatandaşlar ise balıkların bu denli büyük olmasından dolayı şaşkın ve mutlu olduklarını dile getirerek, tezgah başında birbirlerine sazan balığı ile yapılabilecek yemeklerin tarifini verdi.