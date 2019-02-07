Hamzadere DSİ'nin Yüz Akı"
28 dakika önce
Edirne Valisi Ekrem Canalp, Hamzadere Sulama Birliği'ni ziyaret etti.
Edirne
Valisi Ekrem Canalp
, Hamzadere Sulama Birliği'ni ziyaret etti.
Vali Canalp'i Koyuntepe köyündeki birliğin başkanı Enver Ongun, birlik müdürü Abdullah Aşır ve personel karşıladı.
Birlik hakkında bilgi alan Canalp, Hamzadere Barajı'nın bölgeye hayat verdiğini söyledi.
Barajın hem ekonomiye hem de hayata can verdiğini ifade eden Canalp, "Hamzadere DSİ'nin yüz akı. Barajdan çıkan sular, bölgeyi hem yeşillendiriyor, hem de ekonomiye can veriyor. Hamzadere Barajı'nın, ilçe sınırlarının ötesine taşan bölgesel bir anlamı da var." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 08:58 Kaynak: AA
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