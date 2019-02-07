Son Dakika Haberleri: Hamzadere DSİ'nin Yüz Akı"

Hamzadere DSİ'nin Yüz Akı"

28 dakika önce

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Hamzadere Sulama Birliği'ni ziyaret etti.

Hamzadere DSİ'nin Yüz Akı
Edirne Valisi Ekrem Canalp, Hamzadere Sulama Birliği'ni ziyaret etti.

Vali Canalp'i Koyuntepe köyündeki birliğin başkanı Enver Ongun, birlik müdürü Abdullah Aşır ve personel karşıladı.

Birlik hakkında bilgi alan Canalp, Hamzadere Barajı'nın bölgeye hayat verdiğini söyledi.

Barajın hem ekonomiye hem de hayata can verdiğini ifade eden Canalp, "Hamzadere DSİ'nin yüz akı. Barajdan çıkan sular, bölgeyi hem yeşillendiriyor, hem de ekonomiye can veriyor. Hamzadere Barajı'nın, ilçe sınırlarının ötesine taşan bölgesel bir anlamı da var." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 08:58 Kaynak: AA

Ekrem Canalp, Edirne, Güncel
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