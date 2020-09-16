Hamzafakıhlı Mahallesi alt yapı hizmetleriyle gelişiyor - Son Dakika

Hamzafakıhlı Mahallesi alt yapı hizmetleriyle gelişiyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Hamzafakılı mahallesinde emisyon asfalt, istinat duvarı ve kilit parke çalışmaları yaparken mahalle Muhtarı İsmail Altıay ve mahalle sakinleri Başkan Posbıyık'a teşekkür etti.

Hamzafakıhlı Mahallesi alt yapı hizmetleriyle gelişiyor, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Hamzafakılı mahallesinde emisyon asfalt, istinat duvarı ve kilit parke çalışmaları yaparken mahalle Muhtarı İsmail Altıay ve mahalle sakinleri Başkan Posbıyık'a teşekkür etti.

Mahallelerin ihtiyaç duyduğu hizmetleri bir bir gerçekleştiren Kdz. Ereğli Belediyesi, Hamzafakılı'da alt yapı çalışmalarına devam ediyor.

Göktepe-Hamzafakılı arası bağlantı yolunu açarak emisyon asfalt çalışmalarına başlayan Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallede bir yandan da kilit parke ve istinat duvarı yapımına devam ediyor.

Muhtar Altıay: "Mahallemiz belediye hizmetleriyle gelişiyor"

Kdz. Ereğli Belediyesi'nin yaptığı hizmetleri yakından takip eden Mahalle Muhtarı İsmail Altıay ve mahalle sakinleri, çalışmalar nedeniyle Başkan Halil Posbıyık'a teşekkür etti.

'Belediye hizmetleriyle mahallemiz gelişiyor' diyen Muhtar Altıay, "Efsane başkanımız Halil Posbıyık'a Hamzafakılı halkımız adına çok teşekkür ediyorum. Duayen başkan başta da demişti, 'Biz bu işi biliyoruz, işi bilene bırakın' diye. Gerçekten de bunu mahallemizde gösterdi. Emisyon asfaltımıza başladık. Hamzafakılı - Çolaklar arası kilit parke çalışmamız var. Yıllardır kapalı bir yolumuz vardı. O yol sebebiyle itfaiye geçemedi ev yandı. Şimdi oranın genişletme ve istinat duvarı çalışmaları da başladı. Hamzafakılı-Göktepe arası yalı bölgesi plaja inen yolumuz yapılarak 2 kilometreye düştü, şimdi de asfaltlanıyor. Bizim için bu yol da ayrı bir avantaj oldu. Başkanımız geldiğinde 'Hiçbir eksiğiniz kalmayacak' demişti. Sözünün eri bir başkan olduğunu mahallemizdeki hizmetleriyle gösterdi" dedi.

Mahalle sakinlerinden Kamil Çetinkaya "Benim ileride evim var. Uzun zamandır bu yol sıkıntılıydı. Arabalarımıza zarar veriyordu. Maddi, manevi bizi zorluyordu. Çok sıkıntı çekiyorduk, moralimizi bozuyordu. Başkanımız söz verdi, yaptı. Hamzafakılı mahallesine çok hizmetleri geçti. Kendisine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Göktepe-Hamzafakılı bağlantı yoluyla mahallenin ayrı bir havaya kavuştuğunu belirten mahalle sakinlerinden İbrahim Duman da şunları söyledi: "Başkanımız mahallemize çok büyük yatırımlar gerçekleştiriyor. Mahallemiz çok gelişti, ara bağlantı yolunun da yapılması buraya bambaşka bir hava kazandırdı. Yalı caddesinin o taraftan çıkıp halkımız yürüye yürüye, geze geze bu mahalleye gelip buradan da tekrar Ereğli'ye dönüş yapabilir. Güzel bir proje oldu. Emeği geçenlerin ellerine sağlık."

Diğer bir mahalle sakini İbrahim Şahin de hizmetler için Başkan Posbıyık'a teşekkür etti. - ZONGULDAK

Halil Posbıyık, Zonguldak, Göktepe, Muhtar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 15:19 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hamzafakıhlı Mahallesi alt yapı hizmetleriyle gelişiyor - Son Dakika

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