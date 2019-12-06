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Hamzaoğlu: Fenerbahçe hak ettiği bir galibiyet aldı

6 saat önce

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Fenerbahçe hak ettiği bir galibiyet aldı.

Hamzaoğlu: Fenerbahçe hak ettiği bir galibiyet aldı, System.String[]

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Fenerbahçe hak ettiği bir galibiyet aldı. Biz direnç gösterdik zaman zaman ama 90 dakika birlikte hareket etmemiz gerekiyordu" dedi.

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Fenerbahçe'ye 5-2 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Bugün buraya umutlu geldik. 4 haftadan sonra belki en az bir beraberlik, hatta galibiyet düşünerek geldik. Fakat istediğimiz gibi olmadı. Maça iyi başladık. Fenerbahçe'nin baskıyla başlayacağını biliyorduk. Golü de bulduk ama skoru koruyamadık. Topa sahip olamadık. İyice geriye yaslandık. Bu sefer Fenerbahçe'nin istediği oyuna döndü. Dolayısıyla ikinci yarı da Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle geçen, bizim sadece topun peşinde koştuğumuz, hücuma çıkamadığımız bir maç oldu. Fenerbahçe ve Ferdi'yi kutluyorum. Böyle genç bir yeteneğin yeteneğini doğru kullanmasını kutluyorum. Onu bulanları da tebrik ediyorum. İnşallah Türk futbolu iyi bir futbolcu kazanacak. Oyuncularımı da mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Dönüp Göztepe maçına hazırlanacağız" diye konuştu.

"FENERBAHÇE HAK ETTİĞİ BİR GALİBİYET ALDI"

Fenerbahçe'nin attığı ilk golde ofsayt olup olmadığının soruna ise deneyimli çalıştırıcı, "İlk golü bana da söylediler içeride ama çok önemli değil. Fenerbahçe hak ettiği bir galibiyet aldı. Biz direnç gösterdik zaman zaman ama 90 dakika birlikte hareket etmemiz gerekiyordu. Zaman zaman kopuk hücumlar yaptık ama topa sahip olamadık, çok kolay topları kaybettik" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Hamza Hamzaoğlu'nun açıklamaları


Hamza Hamzaoğlu, Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:21 Kaynak: DHA
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