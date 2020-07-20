Hamzaoğlu: "Ligde kalmış olmak mutluluk verici" - Son Dakika

Hamzaoğlu: "Ligde kalmış olmak mutluluk verici"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, deplasmanda Sivasspor'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından, sezonun bitimine 1 hafta kala ligde kalmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek Başakşehir camiasını tebrik etti.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, deplasmanda Sivasspor'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından, sezonun bitimine 1 hafta kala ligde kalmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek Başakşehir camiasını tebrik etti.


Gençlerbirliği Teknik Direkörü Hamza Hamzaoğlu, 2-0 'lık Sivasspor mağlubiyetinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hamzaoğlu, "Öncelikle Sivasspor'u galibiyetinden ötürü tebrik ediyorum. Biz de bugün puan ya da galibiyet almak için geldik. Aslında maça çok iyi başlamadık ama kötü de değildik. Fakat bir penaltı golüyle geri düştük. Ondan sonra eşitliği yakalamak için çaba gösterdik fakat maçı kaybettik. Sezona baktığımızda çok zor bir sezonu geride bıraktık. Daha 1 hafta olmasına karşın bizim açımızdan bakıyorum. Diğer maçların sonuçlarına bakarak bitime 1 hafta kala ligde kalmayı garantiledik. İsterdik ki, kendimiz iyi bir sonuç alsak da diğer maçların sonuçlarına bakmasaydık ama futbolda bunlar da var. Gençlerbirliği adına sevindirici, 1 hafta kala bu ligde devam ediyor olması. Çok aşağılardan ve zor bir süreçten geldik. Pandemi Dünya'da ilk kez yaşandı. Belki de bir daha yaşanıp yaşanmayacağı meçhul, böyle bir süreci yaşadık. Çok sakatlıklar yaşandı, bütün takımlar sıkıntılı anlar yaşadı. Herkes zor günler geçirdi, bu zorluklara rağmen ligin bitimine 1 hafta kala ligde kalmış olmak mutluluk verici. Bu arada genç oyuncularımız için bir şanstı belki de. Onları da gelecek yıllar için yetiştirmeye çalıştık. İnşallah önümüzdeki sezon doğru adımlar atarak, daha yukarıları hedefleyen bir Gençlerbirliği olmaya çalışacağız, hayırlı olsun. Önümüzde 1 hafta daha var, ciddi bir şekilde oynanması gereken. Başakşehir'i ve Okan hocanın şampiyonluğunu tebrik ediyorum. Hak ettikleri bir şampiyonlukla bugün maçı tamamladılar. Önümüzdeki haftada ligden düşenler kendini gösterecek. Onlara da buradan şimdiden geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah önümüzdeki sezona herkes en iyi şekilde hazırlanır" ifadelerini kullandı. - SİVAS

Hamza Hamzaoğlu, Gençlerbirliği, Başakşehir, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 00:11 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hamzaoğlu: 'Ligde kalmış olmak mutluluk verici' - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

00:57 Beşiktaş, derbi galibiyeti sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'ye gönderme yaptı 00:52 Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Başakşehir'in şampiyonluğunu sahada futbolcularla kutladı 23:50 Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi 23:00 Son Dakika: Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Ankaragücü, Süper Lig'den düşen ilk takım oldu 21:50 Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti 21:20 Yunan tarihçiden Ayasofya kararı sonrası dikkat çeken Türkiye itirafı: Bizans İmparatorluğu ikinci kez çöktü 20:56 Serinlemek için gölete giren genç, eşinin gözü önünde boğuldu 19:59 Barcelona, Alaves'i 5-0 yenerek La Liga'da sezonu galibiyetle tamamladı 19:13 Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı 17:44 Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi 17:39 Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var 17:04 İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı 17:03 Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş 15:31 Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi 15:08 Muğla'da kaybolan genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor
Beşiktaş, derbi galibiyeti sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'ye gönderme yaptı
00:57
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Başakşehir'in şampiyonluğunu sahada futbolcularla kutladı
00:52
Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi
23:50
Son Dakika: Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Ankaragücü, Süper Lig'den düşen ilk takım oldu
23:00
Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti
21:50
Yunan tarihçiden Ayasofya kararı sonrası dikkat çeken Türkiye itirafı: Bizans İmparatorluğu ikinci kez çöktü
21:20
Serinlemek için gölete giren genç, eşinin gözü önünde boğuldu
20:56
Barcelona, Alaves'i 5-0 yenerek La Liga'da sezonu galibiyetle tamamladı
19:59
Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
19:13
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
17:44
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2020 06:55:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hamzaoğlu: "Ligde kalmış olmak mutluluk verici" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]