Hamzaoğlu'nun Beşiktaş şanssızlığı - Son Dakika

Hamzaoğlu'nun Beşiktaş şanssızlığı

02.11.2020 11:21
Hamzaoğlu'nun Beşiktaş şanssızlığı, System.String[]

Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'nun siyah-beyazlı takıma karşı olan şanssızlığı devam etti.

Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'nun siyah-beyazlı takıma karşı olan şanssızlığı devam etti. Başarılı teknik adam, başında bulunduğu takımlarla Beşiktaş'a karşı oynadığı son 7 maçta mağlubiyet yaşadı.

Süper Lig'de deplasmanda Beşiktaş'a karşı mağlubiyet alan Yeni Malatyaspor 8 puanla 11. sırada yer aldı. Ligde geride kalan 7 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile yoluna devam eden sarı-siyahlılarda Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'nun Beşiktaş'a karşı mağlubiyet serisi de 7 maça çıktı. Hamzaoğlu başında bulunduğu takımlar ile siyah-beyazlılara karşı son 7 maçta galibiyet yüzü görmezken, söz konusu ekipler bu maçlarda kalesinde 19 gol gördü.

Beşiktaş yenilgisi sonrası kente dönen Yeni Malatyaspor'da futbolcular bugünü izinli geçirirken, takımın 8 Kasım Pazar günü sahasında oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarına ise yarın başlayacağı öğrenildi.

Öte yandan Beşiktaş karşılaşmasının 70. dakikasında yerini Olcay Şahan'a bırakan Afriyie Acquah'ın sahadan çıkarken kaptanlık pazubendini yere atması Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'nun tepkisine yol açtı. Saha içinde yaşanan bu olayla ilgili maç sonrası yayıncı kuruluşa konuşan Hamzaoğlu, "Sahada kalmayı oyuncular çok istiyor, mağlubiyeti de kabullenemiyorlar. Acquah'ın bu ikinci tepkisi. Geçen hafta kaptanlık pazubendini yere attı, bilmiyorum o bir daha o kola gider mi? Hiçbir oyuncunun sahada 90 dakika kalacak diye bir kontratı yok. Buna karar veren bizleriz. Oyuncuları tepkilerinden dolayı uyardık. Kötü niyetli olmadıklarını biliyoruz. Zaten böyle bir şey olursa aramızda barındırmayız. Ancak bu tür davranışların hem bize hem de oyuna giren arkadaşına saygısızlık olduğunu söyledim. Bundan sonra bu tür davranışları görmek istemediğimizi söyledim. Oyuncularımıza gereken uyarıyı yaptık" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Yeni Malatyaspor, Beşiktaş karşısında oynadığı oyun ile bu sezon Süper Lig'de yüzde 30 ile topa en az sahip olan takım da oldu.

(İHA)

Hamzaoğlu'nun Beşiktaş şanssızlığı

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Hamza Hamzaoğlu, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hamzaoğlu'nun Beşiktaş şanssızlığı - Son Dakika Spor


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