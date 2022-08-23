Filistinli ressamlar, İsrail'in Gazze saldırısında ölen arkadaşlarını yaptıkları tablolarla andı - Son Dakika
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Filistinli ressamlar, İsrail'in Gazze saldırısında ölen arkadaşlarını yaptıkları tablolarla andı

23.08.2022 18:21

HAN Filistinli ressamlar, İsrail'in 5 Ağustos'ta Gazze'ye düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden ressam Dunyana el-Umur'u anmak için evinde resim çizdi.

HAN Filistinli ressamlar, İsrail'in 5 Ağustos'ta Gazze'ye düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden ressam Dunyana el-Umur'u anmak için evinde resim çizdi.

Kültür ve Özgür Düşünce Derneği, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan El-Fuhari köyündeki evine topçu ateşiyle düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Umur'u anmak için etkinlik düzenledi.

Umur'un evinde toplanan çok sayıda ressam, İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlallerini sembolize eden tablolar yaptı. Ressamlar AA muhabirine yaptıkları açıklamalarda, çizdikleri resimlerle, Umur'un İsrail güçleri tarafından öldürülüşünü kayıt altına almak istediklerini ifade etti.

Tablolardan birinde Umur, çiçek resmi yaptığı sırada öldürülürken, başka bir tabloda da resim yapan bir el şeklinde sembolize edildi.

Kültür ve Özgür Düşünce Derneği yetkililerinden Ali eş-Şena da Umur'un öldürülmesini kınamak için işgale karşı direniş enstrümanı olan sanatı kullandıklarını belirtti.

Şena, "Bu etkinliği, ona verdiğimiz değerin ve İsrail'e meydan okuyuşumuzun bir ifadesi olarak, Umur'un ve onun tablolarının katledildiği evde gerçekleştirdik." dedi.

İsrail, 5 Ağustos'ta Gazze Şeridi'ne saldırı düzenlemişti. İsrail'in üç gün süren saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu 49 Filistinli hayatını kaybetmiş, 300'den fazlası yaralanmıştı.

Umur, söz konusu saldırıların başladığı ilk gün topçu ateşiyle evine düzenlenen saldırıda yaşamını yitirmişti.

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Kaynak: AA

İsrail, Ressam, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistinli ressamlar, İsrail'in Gazze saldırısında ölen arkadaşlarını yaptıkları tablolarla andı - Son Dakika

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