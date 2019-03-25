Son Dakika Haberleri: Han Şeyhun'daki Saldırılara Taşlar Bile Dayanamaz" (2)

Han Şeyhun'daki Saldırılara Taşlar Bile Dayanamaz" (2)

17 dakika önce

- Atme kamplar bölgesi Ev inşa eden kamp sakinleri Cemal Maruf ile röportaj Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin, tüm uluslararası mutabakatları ihlal ederek "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne düzenlediği taş üstünde taş bırakmayan saldırılar neticesinde evlerini terk etmek zorunda...

- Atme kamplar bölgesi
Ev inşa eden kamp sakinleri
Cemal Maruf ile röportaj Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin, tüm uluslararası mutabakatları ihlal ederek "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne düzenlediği taş üstünde taş bırakmayan saldırılar neticesinde evlerini terk etmek zorunda kalan siviller, kalacak yerden yiyeceğe temel ihtiyaçlardan yoksun yaşıyor.

Rejim güçleri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki yerleşimlere yoğun hava ve kara saldırıları düzenlemeye devam ediyor.

Şubat başından bu yana yoğunlaşan saldırılar neticesinde, özellikle Han Şeyhun ilçesi, Cercenaz,Tuh ve Temeniya beldelerinden yaklaşık 123 bin sivil, son 5 ayda ise 200 binden fazla sivil, Türkiye sınırına göç etmek zorunda kaldı.

Ancak barınacak yer bulamayan siviller, ya boş arazilerde ya da 4-5 aile bir arada çadırlarda kalıyor. Gıda ve temiz suya erişimleri de olmayan siviller, sivil toplum kuruluşlarından destek bekliyor.

Cemal Maruf da "Esed rejiminin barbarca düzenlediği saldırılara değil insan, taşlar bile dayanamaz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 02:16 Kaynak: AA

Beşşar Esed, Cemal Maruf, İdlib, Güncel
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