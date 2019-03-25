Han Şeyhun'daki Saldırılara Taşlar Bile Dayanamaz" (1)

- Atme kamplar bölgesi Han Şeyhunlu Hamid Ömer ile röportaj Han Şeyhunlu Ebu Cihat ile röportaj Ev inşa eden kamp sakinleri Cemal Maruf ile röportaj Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin, tüm uluslararası mutabakatları ihlal ederek "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne düzenlediği taş üstünde...

- Atme kamplar bölgesi

Han Şeyhunlu Hamid Ömer ile röportaj

Han Şeyhunlu Ebu Cihat ile röportaj

Ev inşa eden kamp sakinleri

Cemal Maruf ile röportaj Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin, tüm uluslararası mutabakatları ihlal ederek "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne düzenlediği taş üstünde taş bırakmayan saldırılar neticesinde evlerini terk etmek zorunda kalan siviller, kalacak yerden yiyeceğe temel ihtiyaçlardan yoksun yaşıyor.



Rejim güçleri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki yerleşimlere yoğun hava ve kara saldırıları düzenlemeye devam ediyor.



Şubat başından bu yana yoğunlaşan saldırılar neticesinde, özellikle Han Şeyhun ilçesi, Cercenaz,Tuh ve Temeniya beldelerinden yaklaşık 123 bin sivil, son 5 ayda ise 200 binden fazla sivil, Türkiye sınırına göç etmek zorunda kaldı.



Ancak barınacak yer bulamayan siviller, ya boş arazilerde ya da 4-5 aile bir arada çadırlarda kalıyor. Gıda ve temiz suya erişimleri de olmayan siviller, sivil toplum kuruluşlarından destek bekliyor.



Han Şeyhunlu Hamid Ömer AA muhabirine yaptığı açıklamada rejim güçlerinin bölgeye her gün onlarca saldırı düzenlediğini bu yüzden evini terk etmek zorunda kaldığını söyledi.



Cemal Maruf da "Esed rejiminin barbarca düzenlediği saldırılara değil insan, taşlar bile dayanamaz." dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Çin Borsasından Bir Günde 1,6 Milyar Dolar Çıktı

Erdoğan: Nike Ağrı'ya Fabrika Kuracak, 5 Bin Kişiye İstihdam Sağlanacak

Belediye Başkanı'nın Pazar Arabası Dağıtımı, İzdihama Neden Oldu

Binali-Semiha Yıldırım Çifti, Akbillerini Basıp Gebze-Halkalı Trenine Bindi