Son Dakika Haberleri: Han Şeyhun Katliamının 2. Yılı

Han Şeyhun Katliamının 2. Yılı

21 dakika önce

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), kimyasal silahla Han Şeyhun'da yapılan katliamdan dolayı Beşşar Esed rejiminin Uluslararası Ceza Mahkemesince yargılanmasını talep etti.

Han Şeyhun Katliamının 2. Yılı, System.String[]
Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), kimyasal silahla Han Şeyhun'da yapılan katliamdan dolayı Beşşar Esed rejiminin Uluslararası Ceza Mahkemesince yargılanmasını talep etti.

SMDK'den, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin kimyasal silahla Han Şeyhun'da gerçekleştirdiği katliamın ikinci yılı nedeniyle yapılan yazılı açıklamada, "Bugün, rejime ait savaş uçaklarının Sarin gazıyla düzenlediği saldırının ikinci yılı. Katliam, uluslararası hukuk ihlalleri kapsamında gerçekleşmiştir." ifadeleri yer aldı.

Rejimin ihlallerine karşı uluslararası toplumun daha ciddi tutum alması ve sorumluların yargılanması gerektiği vurgulanan açıklamada, rejimin işlediği suçlar dosyasının Uluslararası Ceza Mahkemesine gönderilmesi istendi.

Esed rejimi, 4 Nisan 2017 tarihinde, İdlib'in güney kırsalında yer alan Han Şeyhun'a sabah erken saatlerde sarin gazı saldırısı düzenlemişti. Saldırı sonucu 100'den fazla sivil ölmüş, 500'den fazla sivil yaralanmıştı.

Han Şeyhun, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nde yer almasına rağmen halen rejimin saldırılarına hedef oluyor. Katliamdan sonra birçok sivil, ilçeyi terk ederek nispeten güvenli gördükleri yerlere sığınmıştı. Yoğun hava saldırıların sürdüğü ilçede gidecek yeri olmayan az sayıda sivil yaşamaya devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:14 Kaynak: AA

Beşşar Esed, Suriye, Han Şeyhun, Güncel
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