HAN YUNUS - Gazzeli genç kendi imkanlarıyla öğrendiği "sulu kaplamayla" işsizliğine çözüm buldu - Son Dakika

HAN YUNUS - Gazzeli genç kendi imkanlarıyla öğrendiği "sulu kaplamayla" işsizliğine çözüm buldu

08.01.2021 14:40

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde ekonomik durumun kötü olması nedeniyle uzun süre işsiz kalan elektronik mühendisi Filistinli genç, halihazırda geçimini sulu kaplama yaparak sağlıyor.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde ekonomik durumun kötü olması nedeniyle uzun süre işsiz kalan elektronik mühendisi Filistinli genç, halihazırda geçimini sulu kaplama yaparak sağlıyor.

AA muhabirine hikayesini anlatan Filistinli Ömer el-Asuli, 2017 yılında elektronik mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra kamu ya da özel sektörde hiçbir şekilde iş bulamadığını ve geçimini sağlamak için yollar aradığını belirtti.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yaşayan Asuli, sulu kaplama ile sert cisimleri renklendirme gibi özellikle Orta Doğu'da çok yeni olan bir iş alanına yönelmek ve Gazze'deki geleneksel yöntemlerin dışına çıkmak istediğini söyledi.

İşi, kendi çabalarıyla öğrendi

Yaptığı işi, tek başına, internetten videolar izleyerek öğrendiğini ve kendisini alanında geliştirdiğini aktaran Asuli, yeterli gayret gösterilirse, internet üzerinden her türlü yeni mesleğin öğrenilebileceği düşüncesinde olduğunu ifade etti.

İşi genel hatlarıyla öğrendikten sonra Gazze dışında sulu kaplama mesleğini icra eden kişilerle de temas kurduğunu ve onlardan işin inceliklerine dair bazı detayları öğrendiğini belirten Asuli, şunları kaydetti:

"Gazze dışından insanlarla iletişim kurmak hiç kolay olmadı. Bir de bu kişiler, mesleğin tüm sırlarını ifşa etmiyorlardı. Onlardan alabildiğimi ve internetteki videoları takip ederek öğrendiklerimi birleştirdim. Daha sonra da Gazze'de küçük bir dükkan açtım." dedi.

Sulu kaplama yöntemiyle elektronik parçaları ve metal yüzeyleri renklendirme, araba jantlarını kaplama gibi işlemler gerçekleştirdiğini kaydeden Asuli, dükkanın duvarına astığı örnekleri ve kaplama için kullandığı desen çeşitlerini gösterdi.

İsrail engeli nedeniyle alternatif yerli malzemeler kullandı

Bu işe başladığında bazı zorluklarla da karşılaştığını ifade eden Asuli, sulu kaplama yaparken kullandığı malzemeleri temin etmede sıkıntılar yaşadığını ifade etti.

Asuli, malzemelerin Gazze'de nadiren bulunduğunu, İsrail'in de Gazze'ye bu malzemelerin girişine izin vermediğini kaydetti.

Sulu kaplamada kullanılan malzemeler yerine Gazze'deki yerli alternatif ürünleri kullandığını belirten Asuli, "İçinde bulunduğumuz zor şartlara teslim olmak yerine, önümüzdeki engelleri aşmanın bir yolunu bulmalıyız. Çünkü başka bir seçeneğimiz yok." ifadesini kullandı.

HAN YUNUS - Gazzeli genç kendi imkanlarıyla öğrendiği sulu kaplamayla işsizliğine çözüm buldu
HAN YUNUS - Gazzeli genç kendi imkanlarıyla öğrendiği sulu kaplamayla işsizliğine çözüm buldu
HAN YUNUS - Gazzeli genç kendi imkanlarıyla öğrendiği sulu kaplamayla işsizliğine çözüm buldu
HAN YUNUS - Gazzeli genç kendi imkanlarıyla öğrendiği sulu kaplamayla işsizliğine çözüm buldu

Orta Doğu, İsrail, Gazze, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel HAN YUNUS - Gazzeli genç kendi imkanlarıyla öğrendiği 'sulu kaplamayla' işsizliğine çözüm buldu - Son Dakika


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