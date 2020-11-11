Han Yunus katliamının 64. yılında Gazze Şeridi'nde anma etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Han Yunus katliamının 64. yılında Gazze Şeridi'nde anma etkinliği düzenlendi

11.11.2020 17:47
Han Yunus katliamının 64. yılında Gazze Şeridi'nde anma etkinliği düzenlendi, System.String[]

İsrail ordusuna bağlı birliklerin 1956'da Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde 600'den fazla kişiyi katletmesinin 64. yılında kentte anma etkinliği düzenlendi.

İsrail ordusuna bağlı birliklerin 1956'da Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde 600'den fazla kişiyi katletmesinin 64. yılında kentte anma etkinliği düzenlendi.

Han Yunus Belediyesi ile Han Yunus Katliamı Şehitlerini Anma ve Belgeleme Komitesinin ortaklaşa gerçekleştirdiği etkinliğe, çok sayıda Filistinli ve yerel yetkililer katıldı.

Komite Başkanı Selim es-Saka anma töreninde yaptığı konuşmada, "Siyonist çetelerin tarihi, Mısır kanının Filistin kanına karıştırıldığı Han Yunus katliamı dahil halkımıza yönelik katliamlarla doludur." dedi.

Saka, sözlerine şöyle devam etti:

"Han Yunus katliamı, şehitlerini unutmayan ve Filistin özgürlüğüne kavuşana kadar mücadele ve direnişin sembolleri olarak hafızalarında yaşatmaya devam edecek halkımızın ortak bilincinde hala yer etmektedir."

Han Yunus Belediye Başkanı Ala el-Batta da AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İşgalci İsrail Filistinlilere karşı savaş suçu işledi ve suçluların kaçınılmaz cezalarını almaları için bu suçları belgelemeli ve Uluslararası Ceza Mahkemesine başvurmalıyız." diye konuştu.

Batta, "yetkili makamlara katliamı belgeleme, davaları hazırlama ve uluslararası mahkemelere dava açma" çağrısında bulundu.

İsrail, İngiltere ve Fransa üçlüsünün 1956 yılında Mısır Cumhurbaşkanı Cemal Abdunnasır'ın Süveyş Kanalı'nı kamulaştırma kararı almasının ardından Mısır'a açtıkları savaş sırasında İsrail ordusuna bağlı birlikler, Gazze'nin Han Yunus kentinde Mısır ve Filistinli 600'den fazla kişiyi katletmişti.

Filistin, İsrail, Gazze, Han, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Han Yunus katliamının 64. yılında Gazze Şeridi'nde anma etkinliği düzenlendi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ankara Güvenpark'taki terör örgütü PKK'nın kanlı saldırısının ikinci davasında 3 sanığa ceza yağdı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Kurallara uymazsak kısıtlamalar olabilir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar kuru 7.85'e kadar geriledi Rusya'nın Sputnik V koronavirüs aşısı yüzde 92 oranında başarı gösterdi Son Dakika! AK Parti'den "İYİ Parti ile gizli görüşme yapılıyor" iddiasına yalanlama: Tamamen uydurma Suudi Arabistan'da turistlerin katıldığı törene bombalı saldırı Dağlık Karabağ'a gelen Rus barış güçleri ilk kez görüntülendi Cinayete kurban giden Tuba'dan geriye katil zanlısı ile çekilen görüntüler kaldı
İngiliz yarış atı Galileo, 190 milyon euroluk değeriyle Ronaldo ve Messi'yi geçti İngiliz yarış atı Galileo, 190 milyon euroluk değeriyle Ronaldo ve Messi'yi geçti         
17:55
DSÖ, Bakan Koca'nın önerisi kabul etti! 2021 yılı DSÖ, Bakan Koca'nın önerisi kabul etti! 2021 yılı "Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı" ilan edildi         
17:16
Galatasaray Başkanı Cengiz'den adaylık açıklaması: Başkan adaylığı ile ilgili bir kararım yok Galatasaray Başkanı Cengiz'den adaylık açıklaması: Başkan adaylığı ile ilgili bir kararım yok         
17:12
Karısının iç çamaşırlarını giydiği görüntüleri ortaya çıkan koca eşinden şikayetçi oldu Karısının iç çamaşırlarını giydiği görüntüleri ortaya çıkan koca eşinden şikayetçi oldu         
16:55
Son Dakika: Benzinin litre fiyatına 19 kuruş zam Son Dakika: Benzinin litre fiyatına 19 kuruş zam         
16:15
Koronavirüsün genetik kodunda Koronavirüsün genetik kodunda "gizlenmiş" bir gen açığa çıkarıldı         
16:07
İlber Ortaylı, Atatürk döneminin konuşulduğu canlı yayında uyukladı İlber Ortaylı, Atatürk döneminin konuşulduğu canlı yayında uyukladı         
15:46
Her şeyini bırakıp Azerbaycan'a giden Doğuş'un eşinin zafer sevinci: Doğduğum topraklara gideceğim Her şeyini bırakıp Azerbaycan'a giden Doğuş'un eşinin zafer sevinci: Doğduğum topraklara gideceğim         
14:48
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği tartışmalarına noktayı koydu: Tamamen masa başında uydurulan haberler Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği tartışmalarına noktayı koydu: Tamamen masa başında uydurulan haberler         
14:25
Yaşlı kadını darp edip bileziklerini gasbeden şüpheli komşusu çıktı Yaşlı kadını darp edip bileziklerini gasbeden şüpheli komşusu çıktı         
14:24
Otomobiliyle ağaca çarpan mahalle bekçisi feci şekilde can verdi Otomobiliyle ağaca çarpan mahalle bekçisi feci şekilde can verdi         
14:12
İzmir'deki depremde yıkılan binanın müteahhidi, Elazığ depremi sonrası İzmir'deki depremde yıkılan binanın müteahhidi, Elazığ depremi sonrası "Mezarda oturuyoruz" yazmış         
14:06
Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada         
13:46
Fenomen Ceylin Akçalı, İzmir depremiyle ilgili videosu tepki çekince yayından kaldırdı Fenomen Ceylin Akçalı, İzmir depremiyle ilgili videosu tepki çekince yayından kaldırdı         
13:30
Biden'ın diplomasi danışmanından Türkiye ilişkilerine yönelik açıklama: Ekonomilerini çökertme arayışında değiliz Biden'ın diplomasi danışmanından Türkiye ilişkilerine yönelik açıklama: Ekonomilerini çökertme arayışında değiliz         
13:22
"Doktor beni taciz etti" iddiası sığınaktaki kaçak hastaneyi ortaya çıkardı         
12:18
Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak         
11:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2020 18:22:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Han Yunus katliamının 64. yılında Gazze Şeridi'nde anma etkinliği düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei