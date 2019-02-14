Son Dakika Haberleri: Hananey'den "Yabancı İstihbarat" Açıklaması

Hananey'den "Yabancı İstihbarat" Açıklaması

1 saat önce

İran lideri Ali Hamaney, Sistan-Beluçistan eyaletinde Devrim Muhafızlarına yönelik gerçekleştirilen terör saldırısının ardında "yabancı istihbarat" birimlerinin olduğunu öne sürdü.

Hananey'den
İran lideri Ali Hamaney, Sistan-Beluçistan eyaletinde Devrim Muhafızlarına yönelik gerçekleştirilen terör saldırısının ardında "yabancı istihbarat" birimlerinin olduğunu öne sürdü.

Hamaney'e ait internet sitesi leader.ir'de yayımlanan mesajda Hamaney, "Bu cani saldırıyı düzenleyenlerin bazı bölge ve ötesi ülkelerin istihbarat birimleriyle irtibatlarının olduğu bellidir. Ülke yetkilileri buna dikkat ederek konuyu takip etmelidirler." ifadelerini kullandı.

Hamaney mesajında, hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı diledi.

İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde dün akşam saatlerinde bomba yüklü araçla Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarına yönelik intihar saldırısında en az 27 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıyı bölgede faaliyet gösteren Ceyşu'l Adl isimli örgüt üstlenmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:30 Kaynak: AA

İran, Ayetullah Hamaney, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran Askerlerine İntihar Saldırısı! En Az 30 Ölü, 10 Yaralı Ünlü Moda Devi Kirli Ayakkabıları 4 Bin 600 TL'ye Satışa Çıkardı

Fransa'da Polisi Döven Şampiyon Boksör Christophe Dettinger'e 2 Yıl Hapis Verildi ABD, Yemen'de Suudi Arabistan'a Verdiği Askeri Yardımı Kesme Kararı Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 16:25:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hananey'den "Yabancı İstihbarat" Açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]