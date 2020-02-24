Hanau'da ırkçı saldırının kurbanları için cenaze töreni - Son Dakika

Almanya'nın Hessen eyaletine bağlı Hanau kentinde iki kafeye düzenlenen ve 4'ü Türk, 10 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının kurbanları için cenaze töreni düzenlendi.

Irkçı saldırıda hayatını kaybeden 3 kişinin cenaze namazı, Hanau kentinin Marktplatz Meydanı'nda kılındı. Saldırıda yaşamını yitiren Gökhan Gültekin, Fatih Saraçoğlu ve Sedat Gürbüz'ün cenazesine çok sayıda kişi katıldı.

Almanya Büyükelçisi Ali Kemal Aydın , TBMM milletvekilleri, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren ve çok sayıda kişi cenaze namazına katıldı.

Görüntü Dökümü

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-Cenazeden görüntüler

-Tabutların taşınması

-Türk bayrağı sarılmış tabutlar