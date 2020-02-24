Hanau'da ırkçı saldırının kurbanları için cenaze töreni - Son Dakika
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Hanau'da ırkçı saldırının kurbanları için cenaze töreni

7 saat önce

Hanau'da ırkçı saldırının kurbanları için cenaze töreniİskender GÜNGÖR HANAU, (DHA) ? Almanya'nın Hessen eyaletine bağlı Hanau kentinde iki kafeye düzenlenen ve 4'ü Türk, 10 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının kurbanları için cenaze töreni düzenlendi.

Hanau'da ırkçı saldırının kurbanları için cenaze töreni

İskender GÜNGÖR HANAU, (DHA) ? Almanya'nın Hessen eyaletine bağlı Hanau kentinde iki kafeye düzenlenen ve 4'ü Türk, 10 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının kurbanları için cenaze töreni düzenlendi.

Irkçı saldırıda hayatını kaybeden 3 kişinin cenaze namazı, Hanau kentinin Marktplatz Meydanı'nda kılındı. Saldırıda yaşamını yitiren Gökhan Gültekin, Fatih Saraçoğlu ve Sedat Gürbüz'ün cenazesine çok sayıda kişi katıldı.

Almanya Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, TBMM milletvekilleri, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren ve çok sayıda kişi cenaze namazına katıldı.

Hanau'da ırkçı saldırının kurbanları için cenaze töreni

Almanya, Hanau, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:47 Kaynak: DHA
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