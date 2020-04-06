Hanau'daki ırkçı katilin babasının aracı kundaklandı - Son Dakika

Almanya'nın Hanau kentinde aralarında 4 Türk'ün bulunduğu 9 kişiyi katleden ırkçı Tobias Rathjen'in babasının otomobili kundaklandı.

Offenbach Polisi, yaptığı açıklamada, Hanau'da gece yakılan iki araçtan bir tanesinin ırkçı Tobias Rathjen'in babasına ait olduğunu doğruladı.

Açıklamada, kundaklama ile ırkçı cinayetler arasında bağlantı olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi.

Hanau'daki ırkçı terör saldırısı



Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat'ta iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında, aralarında 4 Türk'ün bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.



Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda, saldırıyı gerçekleştiren ırkçı terörist 43 yaşındaki Tobias Rathjen ve 72 yaşındaki annesi evinde ölü bulunmuştu.