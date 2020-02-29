Hanau'daki ırkçı terör saldırısının kurbanları Duisburg'da anıldı - Son Dakika
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Hanau'daki ırkçı terör saldırısının kurbanları Duisburg'da anıldı

6 saat önce

Almanya'nın Hanau kentinde 20 Şubat'taki ırkçı terör saldırısında yaşamını yitirenler, Duisburg kentinde anıldı.

Hanau'daki ırkçı terör saldırısının kurbanları Duisburg'da anıldı, System.String[]

Almanya'nın Hanau kentinde 20 Şubat'taki ırkçı terör saldırısında yaşamını yitirenler, Duisburg kentinde anıldı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Duisburg Merkez Camisi'nde düzenlenen törende, yaşamını yitiren 4'ü Türk 9 kişi için dua edildi, her türlü terör ve ırkçılık lanetlendi.

Kurbanların anısına saygı duruşuyla başlayan törende Hamborn Belediye Başkanı Marcus Jungbauer, Duisburg Belediye Başkanı Erkan Kocalar ve Duisburg DİTİB Merkez Camisi din görevlisi Niyazi Tok konuşma yaptı.

Konuşmalarda birlikte barış, huzur ve güven içinde yaşamanın önemine değinilerek, terör ve ırkçılığın her türlüsü kınandı.

Konuşmaların ardından terör saldırısında yaşamını yitirenler için dua edildi, kurbanların anısına gül bırakıldı.

Almanya, Hanau, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 01:10 Kaynak: AA
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