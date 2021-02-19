Hanau saldırının kurbanları Berlin'de anıldı - Son Dakika

Hanau saldırının kurbanları Berlin'de anıldı

19.02.2021 21:37
Hanau saldırının kurbanları Berlin'de anıldı, System.String[]

Almanya'nın Hanau kentinde geçtiğimiz yıl ırkçı 43 yaşındaki Alman Tobias Rathjen tarafından katledilen 4'ü Türk vatandaşı 9 kişi, öldürülmelerinin 1. yılında başkent Berlin'de düzenlenen törenle anıldı.

Almanya'nın Hanau kentinde geçtiğimiz yıl ırkçı 43 yaşındaki Alman Tobias Rathjen tarafından katledilen 4'ü Türk vatandaşı 9 kişi, öldürülmelerinin 1. yılında başkent Berlin'de düzenlenen törenle anıldı.

Almanya'nın Hessen eyaletindeki Hanau kentinde, 19 Şubat 2020 tarihinde 4'ü Türk 9 kişi, ırkçı 43 yaşındaki Alman Tobias Rathjen tarafından öldürülmüştü. Hayatını kaybedenler saldırının birinci yıl dönümünde başkent Berlin'de birkaç farklı noktada düzenlenen törenle anıldı. Berlin'deki anma etkinliklerinin merkezi, Türklerin de yoğun olarak yaşadığı Kreuzberg semti olurken, Oranienplatz Meydanı'nda bulunan "Almanya'da Irkçı Kurbanlar Anıtı" önünde düzenlenen törene yaklaşık bin 500 kişi katıldı. Sivil toplum örgütlerinin düzenlediği törende, bir sene önceki saldırıda öldürülen vatandaşların isimleri tek tek okundu. Daha sonra yapılan konuşmalarda, ülke genelinde artan ırkçı şiddete dikkat çekildi. Almanya'daki ırkçı cinayetlerin münferit olaylar olarak nitelendirilemeyeceği dile getirilerek, "1990 senesinden bu yana Almanya'da 213 ırkçı cinayet işlendi. Siyasetçiler, her saldırı sonrası olanlardan ders çıkardıklarını söylüyor ama yaşananlar, ders çıkarılmadığını ortaya koyuyor. Almanya'da aşırı sağcılar, illegal bir şekilde silahlanıyor ama buna yönelik hiçbir önlem alınmıyor. Hanau saldırısından birkaç ay önce de Halle'de bir sinagoga saldırı düzenlenmiş ve orada 2 kişi öldürülmüştü" denildi.

Konuşmaların ardından Hanau katliamında ölenlerin yakınları tarafından yapılan ve kayıt altına alınan konuşmalar banttan dinletildi. Konuşmaların dinletilmesinden sonra anıtın önüne çiçek bırakılarak, mumlar yakıldı. Mumlar, "Hatırlamak değiştirmek demektir" yazısının üzerine yerleştirildi.

Polis, tören süresince meydana giden yolları araç trafiğine kapatırken, anma törenine katılım beklenenden çok oldu.

Almanya'daki en büyük ırkçı saldırılardan biri olan Hanau Katliamı'na yönelik soruşturma hala devam ediyor. Fakat ırkçı yeraltı örgütü NSU davasında olduğu gibi, Hanau'daki saldırının da tüm detaylarıyla aydınlatılmadan üstünün kapatılacağından endişe ediliyor.

Ne olmuştu?

Irkçı Alman Tobias Ratjen tarafından 2 nargile kafeye düzenlenen silahlı saldırılarda göçmen kökenliler hedef alınmıştı. Saldırıdan sonra evine dönen Rathjen annesi ile birlikte evinde ölü bulunurken, Rathjen'in annesini de öldürüp intihar ettiği açıklanmıştı. - BERLİN

Almanya, Berlin, Alman, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hanau saldırının kurbanları Berlin'de anıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Melih Gökçek'ten 4 yılın ardından gelen istifa itirafı: Görevden alındığıma kırıldım Gökçek, İmamoğlu'nun kendisini engellemesiyle ilgili ilk kez konuştu: Benden korkuyor Hande Erçel ile Kerem Bürsin, yakayı fena ele verdi Biden, Almanya'dan meydan okudu: ABD'nin geri döndüğü mesajını gönderiyorum Eşi tarafından darbedildikten sonra balkondan atlayan kadın, şiddeti gururuna yediremediği atlamış TBMM'ye sunulan İstanbul'un deprem raporundan korkutan ayrıntılar: 17 ilçe tsunamiden etkilenecek 3 kişinin yaralandığı kazada ilginç anlar! Polisi köfte ekmek yiyerek beklediler Balıkçıların korkulu rüyası 'deniz salyası' 10 yılın ardından yeniden ortaya çıktı
Rubato'nun solisti Özer Arkun'un suçları birikiyor! Evine uyuşturucu baskını yapıldı Rubato'nun solisti Özer Arkun'un suçları birikiyor! Evine uyuşturucu baskını yapıldı         
21:53
Trabzonspor'a yenilen Medipol Başakşehir'de kötü gidiş sürüyor Trabzonspor'a yenilen Medipol Başakşehir'de kötü gidiş sürüyor         
21:21
Koronavirüsü atlatan Cemal Can Canseven soluğu spor salonunda aldı Koronavirüsü atlatan Cemal Can Canseven soluğu spor salonunda aldı         
21:16
BAE'den Prenses Latife açıklaması: Durumu iyiye gidiyor BAE'den Prenses Latife açıklaması: Durumu iyiye gidiyor         
19:55
Kağan Moradaoğlu Trabzonspor'da forma giyen en genç kaleci oldu Kağan Moradaoğlu Trabzonspor'da forma giyen en genç kaleci oldu         
19:11
Miras kavgası aile üyelerini birbirine düşürdü! Pompalıyla yeğenini başından vurdu Miras kavgası aile üyelerini birbirine düşürdü! Pompalıyla yeğenini başından vurdu         
18:38
Stat açılışında peyzaj çalışmalarını yetersiz bulan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kasapoğlu'na talimat Stat açılışında peyzaj çalışmalarını yetersiz bulan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kasapoğlu'na talimat         
18:07
Oyuncak zannettiği cihaz, meteorolojinin hava ölçüm aleti çıktı Oyuncak zannettiği cihaz, meteorolojinin hava ölçüm aleti çıktı         
16:45
Türkiye'nin günlerce konuştuğu kazının yapıldığı ev Google'da 'gizemli ev' olarak işaretlendi Türkiye'nin günlerce konuştuğu kazının yapıldığı ev Google'da 'gizemli ev' olarak işaretlendi         
15:01
Demirtaş'ın terör örgütü PKK'yı kınamasına HDP'den ilk yorum: Biz de aynı düşüncedeyiz Demirtaş'ın terör örgütü PKK'yı kınamasına HDP'den ilk yorum: Biz de aynı düşüncedeyiz         
14:45
İbrahim Tatlıses'in yeni imajı için 100 bin TL harcadığı ortaya çıktı İbrahim Tatlıses'in yeni imajı için 100 bin TL harcadığı ortaya çıktı         
14:28
Tanınmış iş insanı Sezai Bayhan, yediği bitkiden hayatını kaybetti Tanınmış iş insanı Sezai Bayhan, yediği bitkiden hayatını kaybetti         
14:20
Topbaş'ın cenazesinde Erdoğan ile görüşen İmamoğlu, iki talebini iletti Topbaş'ın cenazesinde Erdoğan ile görüşen İmamoğlu, iki talebini iletti         
12:14
Karayılan saklandığı delikten itiraf etti: Türk ordusu planlı saldırdı, 17 kaybımız var, bazı gruplarla irtibat koptu Karayılan saklandığı delikten itiraf etti: Türk ordusu planlı saldırdı, 17 kaybımız var, bazı gruplarla irtibat koptu         
12:00
Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı, herkes aynı şeye takıldı Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı, herkes aynı şeye takıldı         
10:20
Cezaevindeki genç, Cezaevindeki genç, "sperm kaçırma" yöntemiyle hapishanede baba oldu         
08:53
Huysuz Virjin'in yeğenleri, yardım kuruluşuna bağışlanan vasiyete itiraz etti Huysuz Virjin'in yeğenleri, yardım kuruluşuna bağışlanan vasiyete itiraz etti         
07:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2021 22:09:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hanau saldırının kurbanları Berlin'de anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei