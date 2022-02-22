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Hançerle dehşet saçan platonik aşık tutuklandı - Son Dakika

Hançerle dehşet saçan platonik aşık tutuklandı

22.02.2022 09:52
Hançerle dehşet saçan platonik aşık tutuklandı

Adana'da platonik aşık olduğu kızın sevgilisi olduğu öne sürülen şahsı öldüren zanlı tutuklandı.

Adana'da platonik aşık olduğu kızın sevgilisi olduğu öne sürülen şahsı öldüren zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 18 Şubat günü saat 16.30 sıralarında Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eğitim gördüğü imam hatip lisesinden çıkan Muhammet Yasir Yücel (17), kız arkadaşı E.Y. (17) ve arkadaşı E.T. (16) ile birlikte yürürken A.S.Y. (17) önlerini kesti. E.Y.'ye platonik aşk beslediği öne sürülen A.S.Y. ile Yücel arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.S.Y., hançerle Yücel'i göğsünden, E.T.'yi de bacağından yaraladı. Muhammet Yasir Yücel ile E.T. kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekiler olaya müdahale ederek A.S.Y.'yi yakaladı. A.S.Y., ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerine teslim edilirken, Muhammet Yasir Yücel ile E.T. hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan A.S.Y. ise polis merkezine götürüldü.

Seyhan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Yücel, doktorların müdahalelerine karşın kurtarılamadı. Yücel'in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsisinin ardından ailesi tarafından alınarak toprağa verildi. Emniyete götürülen A.S.Y.'nin ise ifadesinde, E.Y. ile sevgili olduklarını öne sürüp, "Bir süre sevgili olduktan sonra ayrıldık. Olay günü de başka biriyle görünce kıskançlık krizine girdim" dediği ortaya çıktı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

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İsmetpaşa Mahallesi, İmam Hatip, Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hançerle dehşet saçan platonik aşık tutuklandı - Son Dakika


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