Üye Girişi
Hancı çiçeklerle karşılandı - Son Dakika

Hancı çiçeklerle karşılandı

06.09.2021 12:36
Hancı çiçeklerle karşılandı, System.String[]

Paralimpik Okçuluk Takımının antrenörü olarak Tokyo'da tarih yazan Hasan Basri Hancı Memleketi Erzurum'da çiçeklerle karşılandı.

Paralimpik Okçuluk Takımının antrenörü olarak Tokyo'da tarih yazan Hasan Basri Hancı Memleketi Erzurum'da çiçeklerle karşılandı. Hancı'ya Türk Bayrağı motifli halı hediye eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, "Madalyalar sizden tesisler bizden. Bizi madalyaya doyurun sizler için yeni tesisler kazandıralım" dedi.

Tokyo 2020 Paralimpik olimpiyatlarında tarih yazan Makaralı Yay Para Olimpiyat Takımının Antrenörü olan Hasan Basri Hancı Memleketi Erzurum'da çiçeklerle karşılandı. İstanbul'dan Erzurum'a uçakla gelen Hancı'yı havalimanında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Güngör Şenses ile Okçuluk İl Temsilcisi Şahin Hancı, Londra 2012 Paralimpik Oyunları'nda ülkemize madalya kazandıran Doğan Hancı ile genç antrenörün ailesi, yakınları ve sporcular çiçeklerle karşıladı. VİP çıkışında Hancı'yı tebrik eden GSİM Spor Şube Müdürü Şenses, "Tokyo'da paralimpik sporcularımız tarih yazdı. O sporcularımız arasında okçuluktaki sporcularımızda vardı. Makaralı yay takım ve bireysel sporcularımızın antrenörü hemşehrimiz Hasan Basri Hancı'ydı. Hancı bu büyük başarıda büyük pay sahibi oldu. Bizde kendisini bugün çiçeklerle karşılayarak memleketine hoş geldin Tokyo Fatihi dedik. Bir kez daha Hasan Basri Hancı ve sporcularını tebrik ediyoruz" dedi.

Antrenör Hasan Basri Hancı, havalimanının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Tokyo Fatihi Hancı'yı kapıda karşılayan ve büyük ilgi gösteren Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, ilçe ve şube müdürleri ile birlikte Hancı'ya yakın bir ilgi gösterdi. Başarılı antrenöre çiçek veren Taşkesenligil, Türk Bayrağı motifli halıyı kendisine hediye etti. Hasan Basri Hancı yönetiminde ülkemize iki gümüş bir bronz olmak üzere üç altın madalya kazanan milli sporcuları tebrik eden Taşkesenligil, "Hasan Basri Hancı hocamız hemşehrimiz olarak bu başarının en büyük pay sahibi olmuştur, kendisine hizmetleri için teşekkür ediyoruz. Sizler antrenörler ve sporcular olarak ülkemizi madalyaya doyurun, bizde sizlerin emrine yeni tesisler sunalım" diye konuştu.

İki Türk büyük büyük gurur yaşattı

Hasan Basri Hancı yönetimindeki Paralimpik Okçuluk Milli Takımında Makaralı Yay W1'de Bahattin Hekimoğlu ile Nihat Türkmenoğlu finale yükselme müsabakasında karşı karşıya geldi. İstanbul Okçular Vakfı'nın iki sporcusunun müsabakasından galip çıkan isim Nihat Türkmenoğlu adını finale yazdırdı. Finali kaybeden Türkmenoğlu gümüş madalya kazanırken, Bahattin Hekimoğlu ise ülkemize bronz madalya kazandırmıştı. Mix yarışlarında ise İstanbul İBB'den Bülent Korkmaz ile Okçular Vakfı'ndan Öznur Cüre takım halinde ikinci olarak Tokyo 2020 paralimpik olimpiyatlarında ülkemize gümüş madalya kazandırmıştı. Özellike bireysel yarışlar sonunda Nihat Türkmenoğlu ve Bahattin Hekimoğlu'nun kürsüde yer alması Türk milletinin gururlandırmıştı. Bu arada karşılama törenine Hasan Basri Hancı'nın 1 yaşındaki kızı Zeynep de katıldı. Hancı minik kızını karşısında görürken bir hayli duygusal anlar yaşadı. Londra 2012 Paralimpik olimpiyatlarında ülkemize madalya kazandıran Doğan Hancı da, antrenör olan kardeşi Hasan Basri Hancı'nın elde ettiği başarıdan ötürü kendisi ile gurur duyduğunu söyledi. Hancı, "İnşallah birlikte Türkiyemize yeni madalyalar kazandırmak için çalışacağız" diye konuştu. - ERZURUM

Hancı çiçeklerle karşılandı
Hancı çiçeklerle karşılandı
Hancı çiçeklerle karşılandı
Hancı çiçeklerle karşılandı
Hancı çiçeklerle karşılandı

Hasan Basri, Okçuluk, Erzurum, Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hancı çiçeklerle karşılandı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

İstanbul'da metronun simgesi değişti, sosyal medya ikiye bölündü 13:59 İstanbul'da metronun simgesi değişti, sosyal medya ikiye bölündü Bir günde iki transfer! Bülent Korkmaz ve Emre Akbaba resmen Alanyaspor'da 13:40 Bir günde iki transfer! Bülent Korkmaz ve Emre Akbaba resmen Alanyaspor'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aşı çağrısında bulundu: Asla zorlayıcılığa başvurmak istemiyoruz ancak imkanını değerlendirmek şarttır 13:25 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aşı çağrısında bulundu: Asla zorlayıcılığa başvurmak istemiyoruz ancak imkanını değerlendirmek şarttır
Ailesi İstanbul'da kalmak istedi, Caner Erkin Karagümrük ile anlaştı 13:19 Ailesi İstanbul'da kalmak istedi, Caner Erkin Karagümrük ile anlaştı Eşinin yerine sefere gitti, kazada yaşamını yitirdi 13:08 Eşinin yerine sefere gitti, kazada yaşamını yitirdi Emre Aşık'tan boşanan Yağmur Aşık, çocuklarının velayetini babaya veren hakime tehditler savurdu: Seni koltuğundan indireceğim 12:15 Emre Aşık'tan boşanan Yağmur Aşık, çocuklarının velayetini babaya veren hakime tehditler savurdu: Seni koltuğundan indireceğim
Necati Şaşmaz'ın ses kaydı ortaya çıktı: Ben seçilmiş kişiyim 11:53 Necati Şaşmaz'ın ses kaydı ortaya çıktı: Ben seçilmiş kişiyim 50 liraya satılan halı izdihamı yarattı! Dakikalar içinde 750 adet ürün satıldı 11:41 50 liraya satılan halı izdihamı yarattı! Dakikalar içinde 750 adet ürün satıldı

Son Dakika Haberleri
14:02 Kargocunun para karşılığı anlaştığı kadınları falakaya yatırdığı görüntüler ortaya çıktı
13:59 İstanbul'da metronun simgesi değişti, sosyal medya ikiye bölündü
13:56 Kaddafi'nin oğlu Saadi Kaddafi Türkiye'ye geldi! İlk açıklamayı Haberler.com'a yaptı
13:32 Mesut Özil'in menajeri transfer iddiaları hakkında konuştu: Şüpheniz olmasın, 3 sene daha Fener'de
13:25 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aşı çağrısında bulundu: Asla zorlayıcılığa başvurmak istemiyoruz ancak imkanını değerlendirmek şarttır
13:21 Taliban, Kabil'deki üniversitede kız ve erkek öğrencilerin arasına perde çekti
13:19 Ailesi İstanbul'da kalmak istedi, Caner Erkin Karagümrük ile anlaştı
13:16 TOKİ indirim kampanyası 21 Eylül'de başlayacak! Yüzde 22 indirim yapılacak
13:08 Eşinin yerine sefere gitti, kazada yaşamını yitirdi
13:03 Bütün gece birlikte eğlendiği kadını bıçakla tehdit edip cinsel saldırıda bulundu! Saldırgan, ihbar üzerine yakalandı
Kargocunun para karşılığı anlaştığı kadınları falakaya yatırdığı görüntüler ortaya çıktı Kargocunun para karşılığı anlaştığı kadınları falakaya yatırdığı görüntüler ortaya çıktı         
14:03
Kaddafi'nin oğlu Saadi Kaddafi Türkiye'ye geldi! İlk açıklamayı Haberler.com'a yaptı Kaddafi'nin oğlu Saadi Kaddafi Türkiye'ye geldi! İlk açıklamayı Haberler.com'a yaptı         
13:57
Mesut Özil'in menajeri transfer iddiaları hakkında konuştu: Şüpheniz olmasın, 3 sene daha Fener'de Mesut Özil'in menajeri transfer iddiaları hakkında konuştu: Şüpheniz olmasın, 3 sene daha Fener'de         
13:32
Taliban, Kabil'deki üniversitede kız ve erkek öğrencilerin arasına perde çekti Taliban, Kabil'deki üniversitede kız ve erkek öğrencilerin arasına perde çekti         
13:21
TOKİ indirim kampanyası 21 Eylül'de başlayacak! Yüzde 22 indirim yapılacak TOKİ indirim kampanyası 21 Eylül'de başlayacak! Yüzde 22 indirim yapılacak         
13:16
Bütün gece birlikte eğlendiği kadını bıçakla tehdit edip cinsel saldırıda bulundu! Saldırgan, ihbar üzerine yakalandı Bütün gece birlikte eğlendiği kadını bıçakla tehdit edip cinsel saldırıda bulundu! Saldırgan, ihbar üzerine yakalandı         
13:03
Dünyaca mobilya devi Ikea, 100 bin şoför arıyor Dünyaca mobilya devi Ikea, 100 bin şoför arıyor         
12:03
Başakşehir'den bomba transfer! Ünlü yıldız James Rodriguez, yarın İstanbul'da Başakşehir'den bomba transfer! Ünlü yıldız James Rodriguez, yarın İstanbul'da         
11:47
Bir annenin uyuşturucu operasyonu! Oğlunun gitarına gizlediği kamerayla gerçeği ortaya çıkardı Bir annenin uyuşturucu operasyonu! Oğlunun gitarına gizlediği kamerayla gerçeği ortaya çıkardı         
11:35
Cenk Tosun, 18 milyon TL'ye aldığı evin dekorasyonuna 15 milyon TL harcadı Cenk Tosun, 18 milyon TL'ye aldığı evin dekorasyonuna 15 milyon TL harcadı         
11:17
Mehmet Ali Erbil, yeni aşkıyla görüntülendi! Sevgilisi, kendisinden 40 yaş küçük Mehmet Ali Erbil, yeni aşkıyla görüntülendi! Sevgilisi, kendisinden 40 yaş küçük         
11:09
Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas, saha kenarına idrarını yaptı Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas, saha kenarına idrarını yaptı         
10:42
Kaybolan 3 yaşındaki otizmli çocuk, 4 gün sonra sağ bulundu Kaybolan 3 yaşındaki otizmli çocuk, 4 gün sonra sağ bulundu         
10:40
Çaycı kadını taciz ettiği iddiasıyla CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, görevden alındı Çaycı kadını taciz ettiği iddiasıyla CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, görevden alındı         
10:34
Kazayı görünce ambulans çağırdı, olay yerine yaklaşınca kendi karısı olduğunu gördü Kazayı görünce ambulans çağırdı, olay yerine yaklaşınca kendi karısı olduğunu gördü         
10:16
Ünlü iş insanının oğlunun bademcik ameliyatı sonrası küçük dilini kestiler Ünlü iş insanının oğlunun bademcik ameliyatı sonrası küçük dilini kestiler         
09:38
Salih Bademci, İlk ve Son filmdeki sevişme sahnelerini anlattı Salih Bademci, İlk ve Son filmdeki sevişme sahnelerini anlattı         
09:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2021 14:10:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hancı çiçeklerle karşılandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement