Hancock'tan korona virüsü bilançosu: 51 vaka - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hancock'tan korona virüsü bilançosu: 51 vaka - Son Dakika

Hancock'tan korona virüsü bilançosu: 51 vaka

6 saat önce

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, korona virüsü vaka sayısının 51'e yükseldiğini açıkladı.

Hancock'tan korona virüsü bilançosu: 51 vaka, System.String[]

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, korona virüsü vaka sayısının 51'e yükseldiğini açıkladı.

Çin'de ortaya çıkan korona virüsü (Covid-19) salgını son günlerde dünya ülkelerine hızla yayıldı. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, İngiltere'de teyit edilen korona virüsü vakalarının sayısının 51'e yükseldiğini söyledi. Hancock yaptığı açıklamada, "Bugün sabah 9.00 itibariyle İngiltere'de onaylanmış 51 vaka var" ifadelerini kullandı.

Öte yandan dünya genelinde vaka sayısı 91 bini geçerken 3 bini aşkın kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

(İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, fahrettin koca, İngiltere, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:50 Kaynak: İHA
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