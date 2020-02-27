Handan Askeran Ton: "Hocalı soykırımının acısı yüreğimizde" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Handan Askeran Ton: 'Hocalı soykırımının acısı yüreğimizde' - Son Dakika

Handan Askeran Ton: "Hocalı soykırımının acısı yüreğimizde"

7 saat önce

Azerbaycan Kültür Derneği Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Handan Askeran Ton, Hocalı'da yaşananların soykırım olduğunu söyledi.

Handan Askeran Ton:

Azerbaycan Kültür Derneği Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Handan Askeran Ton, Hocalı'da yaşananların soykırım olduğunu söyledi.


Azerbaycan Kültür Derneği Bursa Şubesi, Hocalı katliamı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yönetim Kurulu Başkanı Handan Askeran Ton, "28 yıl önce, 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gecede Dağlık Karabağ'ın Hocalı kasabasında acımasız ve vahşi bir katliam gerçekleşti. Karabağ Bölgesinde Rusların 366. Alayının da desteğini alan Ermeniler, Hocalı'da, kadın, çocuk yaşlı demeden bir katliam ve soykırım gerçekleştirdi. Hocalı'da yaşananlar bir insan hakları ihlali değil bir soykırımdır. Ermenilerin Hocalı'da yaptıkları katliam Birleşmiş Milletler'in Soykırım Sözleşmesi'nde soykırımı tanımlayan 2. Maddenin (m) bendinde yer alan 'Bir grup üyelerinin katledilmesi' ve (b) bendinde yer alan 'Grup üyelerinin bedeni ve akli açıdan ciddi şekilde zarar verilmesi' koşullarıyla bire bir uyum göstermektedir. Katliamın Nürenberg Mahkemesi Uluslararası Hukuk İlkeleri' kapsamında da ele alınması gerekir" dedi.


Azerbaycan Devleti'nin Hocalı'da yaşananları 'soykırım' olduğunu ilan ettiğini belirten Askeran Ton, "Bugüne dek 15 ülke Hocalı'da yaşananları kınayan ve soykırım olduğunu kabul eden kararlar aldı. Katliam ve işgalden sonra Karabağ'daki nüfus tam tersine döndü. Tüm Karabağ Ermeniler tarafından işgal edildi. Kadim Türk toprakları üzerinde ikinci bir Ermeni devleti kuruldu. İşgal edilen topraklardan şehitler, esir ve rehinelerin dışında bir milyondan fazla Azerbaycan Türk'ü vatanlarından sürüldü.


Azerbaycan Kültür Derneği Bursa Şubesi olarak Hocalı katliamını ve soykırımının acısını içimizde hissediyor ve şiddetle kınıyoruz. Ermeni saldırılarını lanetle, Hocalı şehitlerini de rahmetle anıyoruz" diye konuştu. - BURSA

Azerbaycan, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koleksiyoner Şensoy, II. Abdülhamid'in tahtını yurt dışına çıkarılmamak şartıyla 100 bin TL'ye sattı
Son dakika: Yerli otomobil fabrikasının tanıtımı 12 Mart'ta Gemlik'te yapılacak Hamile eşi aşerdiği için ağaçtan elma koparan koca, bıraktığı notla duygulandırdı Hamile eşini çocuğunun önünde döven kocaya 8 ay hapis cezası verildi

Son Dakika Haberleri
17:42 Ece Erken'le yasak aşk yaşadığı iddia edilen o avukat konuştu!
17:08 Oyuncu Gül Korkmaz, Yasak Elma dizisine dahil oldu
16:43 Mersin Taşkuyu Mağarası dünya mirası olma yolunda
16:43 "Yeni Hayat" yakında Kanal D'de başlıyor!
16:23 Amacı Olmayan Grup'un vizyon tarihi belli oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 18:08:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Handan Askeran Ton: "Hocalı soykırımının acısı yüreğimizde" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]