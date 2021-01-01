Hande Ataizi: Evlenme beklentisi içindeyiz
01.01.2021 09:08
Ataizi "Hava bugün çok güzel" dedi, Aydoğdu ise iklim değişimine dikkat çekti: "Havalar güzel ama barajlar boş. Böyle giderse susuz kalacağız."Düğünlerini koronavirüs salgını nedeniyle erteleyen çifte "Evlilik ne zaman?" sorusu da yöneltildi.
Ataizi "Hava bugün çok güzel" dedi, Aydoğdu ise iklim değişimine dikkat çekti: "Havalar güzel ama barajlar boş. Böyle giderse susuz kalacağız."
Düğünlerini koronavirüs salgını nedeniyle erteleyen çifte "Evlilik ne zaman?" sorusu da yöneltildi. Yanıtı Hande Ataizi verdi: "2021 yılında evlenme beklentisi içindeyiz."
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