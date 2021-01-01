Hande Ataizi: Evlenme beklentisi içindeyiz

Ataizi "Hava bugün çok güzel" dedi, Aydoğdu ise iklim değişimine dikkat çekti: "Havalar güzel ama barajlar boş. Böyle giderse susuz kalacağız."

Düğünlerini koronavirüs salgını nedeniyle erteleyen çifte "Evlilik ne zaman?" sorusu da yöneltildi. Yanıtı Hande Ataizi verdi: "2021 yılında evlenme beklentisi içindeyiz."