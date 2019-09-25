Son Dakika Haberleri: Hande ataizi: güzelleşmek için organik ürünler tercihim
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Hande ataizi: güzelleşmek için organik ürünler tercihim

52 dakika önce

NEVŞEHİR'de, kozmetik ve cilt bakım ürünleri mağazasının açılışına katılan oyuncu Hande Ataizi, güzelleşmek için organik doğal ürünleri tercih ettiğini söyledi.

Hande ataizi: güzelleşmek için organik ürünler tercihim, System.String[]

NEVŞEHİR'de, kozmetik ve cilt bakım ürünleri mağazasının açılışına katılan oyuncu Hande Ataizi, güzelleşmek için organik doğal ürünleri tercih ettiğini söyledi.

Lale Caddesi'ndeki AVM'de organik kozmetik ve cilt bakım ürünlerinin satıldığı işletmenin açılışına, oyuncu Hande Ataizi de katıldı. Ataizi, kendisinin de güzelleşmek için kimyasal özelliği olmaması nedeniyle organik doğal ürünleri tercih ettiğini belirtti. Kadınlara güzellik sırları da veren Hande Ataizi, "Her kadın kendine has vücut yapısına sahip. Bence zaten var olanı en güzel şekilde tutmak lazım. Biraz hareketli olsun kadınlar" dedi.

Oyuncu sevgilisi Dinç Aydoğdu ile olan ilişkisine değinen Ataizi, "Çok mutluyum. Hayatımda bir oğlum var, o benim her şeyim. Anne olarak çok dikkat etmek gerekiyor. Anneliğin verdiği bir sorumlukla tek başına değilsin, anne olarak orada bir duruş sergilemek zorundasınız; ama benim için önemli olan karşımdaki insanın fiziğinden ve güzelliğinden ziyade iyi kalpli olmasıdır" diye konuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:01 Kaynak: DHA
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