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Hande Ataizi kazadan sonra ilk kez konuştu
6 saat önce
Oyuncu, spordan çıktığını söyledi ve ekledi: "Hep böyle makyajsız yakalıyorsunuz." Oğlu Leon'un eski eşi Benjamin Harvey'nin yanındayken düşmesi hatırlatılınca Ataizi, "Çocuk bu, düşmesi normal. Benjamin haberleri görünce çok üzüldü" dedi.
Oyuncu, spordan çıktığını söyledi ve ekledi: "Hep böyle makyajsız yakalıyorsunuz." Oğlu Leon'un eski eşi Benjamin Harvey'nin yanındayken düşmesi hatırlatılınca Ataizi, "Çocuk bu, düşmesi normal. Benjamin haberleri görünce çok üzüldü" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 01:41
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