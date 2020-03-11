Hande Ataizi kazadan sonra ilk kez konuştu - Son Dakika
Son Dakika Magazin Hande Ataizi kazadan sonra ilk kez konuştu - Son Dakika Magazin

Hande Ataizi kazadan sonra ilk kez konuştu

6 saat önce

Oyuncu, spordan çıktığını söyledi ve ekledi: "Hep böyle makyajsız yakalıyorsunuz." Oğlu Leon'un eski eşi Benjamin Harvey'nin yanındayken düşmesi hatırlatılınca Ataizi, "Çocuk bu, düşmesi normal. Benjamin haberleri görünce çok üzüldü" dedi.

Hande Ataizi kazadan sonra ilk kez konuştu, System.String[]

Oyuncu, spordan çıktığını söyledi ve ekledi: "Hep böyle makyajsız yakalıyorsunuz." Oğlu Leon'un eski eşi Benjamin Harvey'nin yanındayken düşmesi hatırlatılınca Ataizi, "Çocuk bu, düşmesi normal. Benjamin haberleri görünce çok üzüldü" dedi.

Benjamin Harvey, Leon, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 01:41 
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