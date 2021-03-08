Hande Ataizi: Kendimi izlemem

Çekimlere başladıklarını, gerçek ve bizden hikayelerle seyirci karşısına çıkacaklarını anlatan Hande Ataizi "Çekimlere başladık, ekip de çok iyi. Önceki gün ilk çekimlerim vardı. Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabı Camdaki Kız yani artık herkes biliyor, hikaye ve karakterler çok güzeldi. Bütüne bakınca herşey yerine oturmuş vaziyette. Kanal D bana uğurlu gelir, hep iyi işlerim orada olmuştur. Bu da uğurlu gelsin. Gerçek ve bizden hikayeler" diye konuştu.





Sevgilisi Dinç Aydoğdu ile bir projede birlikte kamera önüne geçme fikrine sıcak baktığını ise "Olur valla neden olmasın hayat bu? Gelsin düşünürüz" diye anlatan oyuncu, "Ekranda nasıl oynamıştım diye kendinizi izler misiniz?" sorusuna ilginç bir yanıt verip şöyle konuştu: "Her yeni başlayan işe bakıyorum ne yapılıyor diye. Pek kendimi izlemem ama öncesinde iyi hazırlık yaparım. Baştan beri hep öyleyim. Aman da kendimi izleyeyim ne hata yapmışım, iyimiyim diye çok fazla kurcalamam. İyi oynadığımı hissederim zaten ekranda kendimi görme fobim var"& ;





Ataizi ayrıca sosyal medya fenomenlerinin oyunculuk yapması konusunda ön yargılı olmadığını, bu durumu arz talep meselesiyle açıklayıp "Genelde iyi yapım şirketleri gerçekten oyunculardan kast oluşturuyorlar. Ama oyuncudur aynı zamanda sosyal medyası kuvvetlidir o başka birşey. Sosyal medyası kuvvetli diye onun üzerinden gidildiğini pek görmedim. Ben öyle tepkili değilim. Amerika'da da gerçek oyuncular bir de sosyal medya fenomenleri var. Onlar da kendi kitlesine hitap ediyor, bu biraz arz talep meselesi gibi. Talep varsa bu kişiler bunu yapıyor ve seyirci de buluyorlar. Sadece oyunculuk anlamında değil, mesela YouTube a birşey yapıyorlar çok sevilip izleniyor. Dünya değişti sosyal medyadan da farklı insanlar çıktı. Ön yargılı düşünmüyor yani. O taraftan da bu taraftan da olsun. Herkes aynı tip, aynı ekolden gelecek diye birşey de yok, farklılıklar da olsun. Ben o kadar tepkili değilim bu duruma" şekilde konuştu.



