Hande Ataizi'nin sevgilisi Dinç Aydoğdu: İkimiz de sıradan insanlar gibi yaşıyoruz
17.01.2021 07:39
Hande Ataizi'nin oğlu Leo ile iyi anlaştığını söyleyen Dinç Aydoğdu, "Gayet iyiyiz, ben Leo'nun iyi bir oyun arkadaşıyım" dedi.
Hande Ataizi'nin oğlu Leo ile iyi anlaştığını söyleyen Dinç Aydoğdu, "Gayet iyiyiz, ben Leo'nun iyi bir oyun arkadaşıyım" dedi. Aydoğdu, Ataizi'yle ilişki yaşamaya başladıktan sonra oyunculuk teklifi alıp almadığı sorusunu da "Ben Hande'den önce de oyunculuk eğitimi alıyordum. Teklifler geliyor, değerlendiriyorum" diye yanıtladı.
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