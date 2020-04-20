Hande Baladın 8 hafta sonra antrenmanlara başlayabilir - Son Dakika
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Hande Baladın 8 hafta sonra antrenmanlara başlayabilir

6 saat önce

Eczacıbaşı VitrA'da iki ay önce yaşadığı sakatlığın ardından rehabilitasyon süreci devam eden milli smaçör Hande Baladın'ın, en az 8 haftalık sıkı bir çalışma süreci sonrası normal antrenman temposuna dönebileceği bildirildi.

Hande Baladın 8 hafta sonra antrenmanlara başlayabilir, System.String[]

Eczacıbaşı VitrA'da iki ay önce yaşadığı sakatlığın ardından rehabilitasyon süreci devam eden milli smaçör Hande Baladın'ın, en az 8 haftalık sıkı bir çalışma süreci sonrası normal antrenman temposuna dönebileceği bildirildi.

Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı VitrA'nın tecrübeli antrenörü Marco Motta ve kondisyoner Eduardo Romero, koronavirüs salgını dolayısıyla müsabakaların ve toplu antrenmanların durduğu bu dönemi nasıl değerlendirdiklerini anlattı. "Öncelikle herkesin sağlıklı kalabilmesini ve tüm dünyanın bu salgından en kısa sürede kurtulabilmesini diliyoruz" diyen Motta, "Kimse böyle uzun bir ara olmasını beklemiyordu. Bu herkes için yeni bir durum. Bizim için önemli olan, bu dönemde oyuncularımızın çalışmalarının tamamen durmaması ve evde hareket etmeye devam etmeleri. Bazı oyuncularımızı, durumlarını gözlemlemek için ikili gruplar halinde çağırdığımız oluyor, ancak hepsini bir araya getirmiyoruz. Bazı yabancı oyuncularımız ülkelerine döndü, Saliha Şahin de şu anda Ankara'da. Tüm takımımızın aynı yerde olamaması tabii ki kolay bir durum değil. Yine de teknik kadromuzla birlikte düzenli çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Evde kaldıkları sürenin, şu ana kadar yapılanları değerlendirmek ve nelerin geliştirebileceğine yönelik planlar yapmak için iyi bir zaman olduğunu belirten Motta, "Oyuncularımızın mevcut durumunu ve gelişimlerini gözlemliyor, bir sonraki adım için planlar yapıyoruz. Evde geçirdiğimiz sürede videolar, maçlar izliyor, raporlara bakıyoruz. Elimizde çalışmak için güzel bir zaman var. Şu anda birçok antrenör ve kondisyoner özel görüşmeler yapıyor. Birbirini bulmanın kolay olduğu bir dönemdeyiz çünkü herkes evde. Herkes vaktini birbiriyle konuşarak geçiriyor. Ben de ailemle günde 1-1,5 saat konuşuyorum. Kendi rutinlerimizi oluşturabilecek zamanımız var artık" diye konuştu.

"SAKAT OYUNCULARIMIZ İÇİN BİR FIRSAT"

Bu dönemi, sakatlığı olan oyuncuların rehabilitasyon süreci açısından iyi bir fırsat olarak gördüklerini vurgulayan Marco Motta, şu anki odak noktalarının, özellikle yıldız smaçörleri Hande Baladın gibi sakatlığı olan oyuncuları eski formuna kavuşturmak olduğunu dile getirdi. Motta, Hande'nin sakatlık sonrası uzun bir süre hareket edemediğini ancak, artık çalışmalarında vitesi yükseltmiş olduğunu belirtirken fiziksel olarak da gelişmekte olduğunu sözlerine ekledi. 22 yaşındaki smaçör, turuncu beyazlıların 18 Şubat'ta Budowlani Lodz ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında sol tarak kemiğinde oluşan kırık sonucu sahalardan uzak kalmıştı.

HANDE'NİN SON DURUMU HAKKINDA

Eczacıbaşı VitrA'nın kondisyoneri Eduardo Romero ise sakatlığı bulunan oyuncuların toparlanma süreci ve kuvvet çalışmaları hakkında şunları kaydetti:

"Antrenmanlarımızı evden sürdürmek zor oluyor, bu sebeple Hande ve Yasemin için kulübü açıyoruz. Hande'nin programında ağırlıklı olarak sakatlığın toparlanması adına egzersizler ve sezon içerisinde yaptığı bireysel programdan çalışmalar var. Neredeyse 8 hafta kadar yürüyemedi. Geçtiğimiz hafta normale yakın bir şekilde yürümeye başladı. En az 8 haftalık sıkı bir çalışma süreci sonrası normal antrenman temposuna başlayabilecek. Şu ana kadarki çalışmalarımızda her seferinde performansının üzerine koydu, daha iyi bir noktaya geldi. Dikkat ettiğimiz bir diğer nokta ise, Hande'nin önceden yaşadığı omuz sakatlığı. Tekrar hücum yapmaya başladığında ağrı hissetmemesi için üst vücudunu ve omzunu güçlendirmeye çalışıyoruz. Sonrasındaki hedefimiz ise tüm oyuncularımızda olduğu gibi, kondisyon kaybının önüne geçmek ve olabilecek en yüksek seviyede kuvvet antrenmanlarına devam etmesini sağlamak."

Oyuncularla sık iletişim kurduklarını belirten Romero, sporcuların bireysel çalışmaları için ise "Birlikte bu dönemi olabildiğince iyi bir şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Oyuncuların programlarını bireysel olarak hazırlıyoruz ve alternatifler getiriyoruz çünkü hepsinin evinde farklı aletler var. Her haftanın bitiminde oyuncularla, çalışmalarının nasıl geçtiğini ve özel bir şeye ihtiyaçları olup olmadığını konuşuyoruz" dedi.


Eczacıbaşı Topluluğu, Hande Baladın, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 02:24 Kaynak: DHA

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