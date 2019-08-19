Hande Baladın: A Milli Takım formasını taşımak hepimiz için bir gurur

"Ankara seyircisini tekrar yanımıza bekliyorum"

- A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın smaçörlerinden Hande Baladın, 23 Ağustos - 8 Eylül tarihleri arasında Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na dair soruları yanıtladı.

A Milli Takım formasını giymenin gururu yaşadığını belirten Hande Baladın, "A Milli Takım'da bu formayı taşıyor olabilmek, tabii ki de hepimiz için bir gurur. Ben de bu gururu yaşıyorum. Özellikle Ankara'da, böyle büyük bir organizasyonda, kendi seyircimizin önünde bu formayı taşımak hepimiz için ayrıca bir mutluluk" dedi.

Taraftarın desteğinin kendilerine güç verdiğini belirten Baladın, "Tabii ki de taraftarımızın desteğini her zaman arkamızda hissetmemiz bize ekstra bir güç veriyor. Ankara seyircisi de her zaman bizimle. Bu zaman kadar olduğumuz turnuvalarda bize desteklerini esirgemediler. Tekrar aynı şekilde arkamızda olacaklarından eminim" ifadelerini kullandı.

Öte yandan 21 yaşındaki smaçör, taraftara şu mesajı verdi: "Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan Ankara seyircisini tekrar yanımıza bekliyorum. Biz sizlerle daha güçlüyüz."

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Hande Baladın'ın açıklamaları