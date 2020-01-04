Hande Baladın: "Olimpiyatlara giderek herkesi gururlandırmak istiyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hande Baladın: 'Olimpiyatlara giderek herkesi gururlandırmak istiyoruz' - Son Dakika

Hande Baladın: "Olimpiyatlara giderek herkesi gururlandırmak istiyoruz"

7 saat önce

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncularından Hande Baladın, olimpiyatlara katılma hakkı elde ederek herkesi gururlandırmak istediklerini söyledi.

Hande Baladın:

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncularından Hande Baladın, olimpiyatlara katılma hakkı elde ederek herkesi gururlandırmak istediklerini söyledi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 22 yaşındaki oyuncusu Hande Baladin, Hollanda'da yapılacak olan 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri öncesinde İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Milli voleybolcu, 7 Ocak'ta Hollanda'nın Apeldoorn'da yapılacak olan elemeler öncesi çok güzel bir kamp dönemini geride bıraktıklarını belirterek, " Antalya'da güzel hazırlandık diyebilirim. Tempo çok yüksekti. Yükleme antrenmanımızı da orada yaptık. Güzel ve hepimiz açısından verimli bir kamp dönemi geçti. 3-4 ay sonra tekrar birleşmemiz çok güzel oldu. Herkes birbirini çok özlemişti. Olimpiyatlar için hazır hissediyoruz. Olimpiyatlar her sporcunun olmak istediği yer. Sporun zirvesi diyebiliriz. Biz de orada bulunmak istiyoruz. Ailemizi, ülkemizi vatandaşlarımızı herkesi oraya giderek gururlandırmak istiyoruz. Çok az kaldı ve çok heyecanlıyız. Başlaması için gün sayıyoruz" şeklinde konuştu.

"OLİMPİYAT İÇİN TÜM GÜCÜMÜZLE SAVAŞACAĞIZ"

2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları, Avrupa Kıta Elemeleri B Grubu'ndaki rakiplerini değerlendiren Baladın, şu ifadelere yer verdi:

"Almanya ve Belçika çok mücadele eden takımlar. Bu zamana kadar oynadığımız tüm maçlarda son ana kadar mücadele ettiler. Aslında elemelerde iki grup da zor çünkü herkes oraya gitmek için savaşacak. O yüzden yüzde yüz performans ile oynamaya çalışacak. Bizim grubumuz da zor, çok mücadele eden takımlar. Kesinlikle hafife alınacak bir takım yok diyebiliriz. Hırvatistan'ı da hafife alamayız. Hiçbir takımın hafife alınacağını düşünmüyorum. Oraya çıkıp, son gaz tüm gücümüzle savaşacağız diyebiliriz."

"HOLLANDA'DA ANKARA'DAKİ HAVAYI OLUŞTURACAĞIZ"

Genç voleybolcu, elemelere ev sahipliği yapacak olan Hollanda'nın taraftar baskısı oluşturabileceğine dikkat çekerek, "Özellikle çekindiğim rakip yok ama Hollanda ev sahibi olacağı için bir taraftar baskısı olacağını düşünüyoruz. Avrupa'da çok fazla Türk vatandaşı olduğunu biliyoruz. Bizi orada yalnız bırakmayacaklarını da biliyoruz. Yönetimimiz ve basın ekibimiz her şeyi ayarladılar. Hollanda'da da Ankara'daki havayı oluşturabileceğimizi düşünüyoruz" diye konuştu.

(İHA)

Hande Baladın, voleybol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 11:10 Kaynak: İHA
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