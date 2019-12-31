Hande Baladın: Şansımızı iyi kullanıp, olimpiyatlara katılmak istiyoruz - Son Dakika
Son Dakika Spor Hande Baladın: Şansımızı iyi kullanıp, olimpiyatlara katılmak istiyoruz - Son Dakika Spor

Hande Baladın: Şansımızı iyi kullanıp, olimpiyatlara katılmak istiyoruz

6 saat önce

Milli voleybolcu Hande Baladın, "Olimpiyat oyunları, sporun zirvesidir.

Hande Baladın: Şansımızı iyi kullanıp, olimpiyatlara katılmak istiyoruz, System.String[]

Milli voleybolcu Hande Baladın, "Olimpiyat oyunları, sporun zirvesidir. Her sporcunun hayali olimpiyatlarda yer alabilmektir. Önümüzde bunun için önemli bir turnuva var. Şansımızı iyi kullanıp, olimpiyatlara katılmak istiyoruz" dedi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Hande Baladın, 07-12 Ocak tarihleri arasında Hollanda'da düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri öncesi açıklamalarda bulundu. Ay-yıldızlıların gümüş madalya kazandığı 2019 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın kendileri için büyük tecrübe olduğunu vurgulayan 22 yaşındaki sporcu, " Ankara'da oynadığımız turnuva, hepimiz için çok büyük bir tecrübe oldu. Kendi taraftarlarımızın önünde oynamak inanılmaz bir duyguydu. Gerçekten tabiri caizse 'anlatılmaz yaşanır' dedikleri bir turnuva oldu. Milli takım, her sporcunun kendi ülkesini temsil etmek en büyük hayallerinden ve amaçlarından biridir. Ben de küçük yaştan itibaren bu formayı giydiğim, ülkemizi yurt dışında en iyi şekilde temsil edebildiğim için çok mutlu ve gururluyum" diye konuştu.

"OLİMPİYAT OYUNLARI, SPORUN ZİRVESİDİR"

Hande Baladın, milli takımın olimpiyat şansı için ise "Olimpiyatlar, her sporcunun en üst düzeyde kaliteli bir maç oynayabileceği, yarışabileceği bir organizasyon. Olimpiyat oyunları, sporun zirvesidir. Her sporcunun hayali olimpiyatlarda yer alabilmektir. Önümüzde bunun için önemli bir turnuva var. Şansımızı iyi kullanıp, olimpiyatlara katılmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Eleme grubundaki rakipleri de değerlendiren yıldız smaçör, "Grubumuzdaki rakiplerden Almanya ve Belçika, mücadele eden, son topa kadar savaşan takımlar. Grubumuzun diğer gruptan daha zor olduğunu düşünüyorum. Hırvatistan ile son Avrupa Şampiyonası'nda 3-2'lik bir karşılaşma oynamıştık. Hafife alınmayacak bir rakip. Eğer Avrupa Şampiyonası'ndaki ritmimizi yakalayabilirsek, hedefimize ulaşabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

Eleme maçları için Avrupa'da yaşayan Türklerden destek isteyen Hande Baladın, "Avrupa'da birçok vatandaşımızın yaşadığını biliyoruz. Hollanda'da yaşayan tüm vatandaşlarımızı Apeldoorn'da oynayacağımız karşılaşmalara bekliyoruz. Onlarla kendimizi daha güçlü hissediyoruz" diye konuştu.


Hande Baladın, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:57 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Altınordulu Ravil, Avrupa devlerini peşinden sürüklüyor
Son dakika: Galatasaray'dan Florya müjdesi! Tesis yeniden kulübe kazandırıldı Galatasaray'ın transfer gündemindeki Samatta İstanbul'a geldi Ronaldo'nun sosyal medyadan kazandığı para yaklaşım 300 milyon TL oldu

Son Dakika Haberleri
18:46 Galatasaray'ın Saracchi transferi açıklandı! - Son Dakika Spor
18:45 Kayserispor Başkanı Gözbaşı: "Her zamankinden daha fazla destek istiyorum" - Son Dakika Spor
18:40 Galatasaray Kulübü, gayrimenkulleri ve hesaplarındaki hacizlerin kaldırıldığını açıkladı - Son Dakika Spor
18:28 Gençlerbirliği, Hollandalı sağ bek Van Beijnen'i transfer etti - Son Dakika Spor
18:25 Son dakika: Galatasaray'dan Florya müjdesi! Tesis yeniden kulübe kazandırıldı - Son Dakika Spor
16:17 Galatasaray'ın transfer gündemindeki Samatta İstanbul'a geldi - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 18:52:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hande Baladın: Şansımızı iyi kullanıp, olimpiyatlara katılmak istiyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]